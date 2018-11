Kovac: Meistertitel nur noch "im Hinterkopf"

Niko Kovac steht mit dem FCB vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München kann im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15:30 Uhr) wohl wieder auf Arjen Robben zurückgreifen. "Bei Arjen sah es gestern gut aus. Wir müssen die Reaktion abwarten, wie er sich fühlt. Wenn er sich gut fühlt, ist er eine Alternative für den Kader", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag.

Auch die zuletzt angeschlagenen Robert Lewandowski (Knie) und Joshua Kimmich (Wade) seien einsatzbereit. Kingsley Coman und Thiago, die nach Verletzungen auf dem Weg zurück sind, seien dagegen "noch nicht soweit" und könnten weder gegen die Fortuna noch am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon spielen. James und Corentin Tolisso fallen noch länger aus.

Von der Meisterschaft als Ziel will Kovac angesichts von Platz fünf und sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund aktuell nicht sprechen. "Wir müssen erst mal zuschauen, dass wir die Mannschaften vor uns überholen und bis zum Jahresende den ein oder anderen Punkt abgeknabbert haben", sagte er.

"Wir müssen jetzt natürlich punkten und morgen gewinnen. Im besten Fall haben wir bis Weihnachten den ein oder anderen Punkt von den Mannschaften vor uns abgeknabert." #packmas #FCBF95 pic.twitter.com/jLngPs71v0 — FC Bayern München (@FCBayern) 23. November 2018

"Im Hinterkopf" habe er zwar "noch immer dasselbe Ziel wie der ganze Verein", zum siebten Mal in Serie die Schale zu holen - auch wenn "irgendwann die Wahrscheinlichkeit wächst, dass man es nicht wird". Daher "wollen und müssen wir gewinnen", sagte Kovac.

Alle weiteren wichtigen Aussagen von der Presserunde mit Niko Kovac hat weltfussball zusammengefasst.

Die Presserunde mit Niko Kovac zum Nachlesen:

+++ PK beendet +++

Mit diesem Schlussstatement verlässt Niko Kovac das Podium.

+++ Niko Kovac über die besondere Aufgabe gegen tief stehende Gegner +++

Man muss feststellen, dass wir in den Spielen gegen Freiburg, Augsburg, Ajax und auch Dortmund viermal geführt haben, am Ende aber nur drei Punkte geholt haben. Das darf uns als Bayern München nicht passieren. Das habe ich der Mannschaft auch so gesagt. Solche Spiele musst du gewinnen. Wir müssen morgen zusehen, dass wir hoffentlich früh in Führung gehen, um die nötige Sicherheit zu bekommen. Dann müssen wir aber auch auf das Zweite gehen.

+++ Niko Kovac über den angeschlagenen Robert Lewandowski +++

Der Lewy ist vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, weil er dort sein Knie wieder etwas gespürt hat. Ich gehe davon aus, dass er morgen einsatzbereit ist. Das hat er auch im Training signalisiert, sodass er sicherlich morgen von Beginn an spielen wird.

+++ Niko Kovac über die Struktur im Klub +++

Die Zusammenarbeit ist außerordentlich gut. Es gibt keine Probleme, so wie es auch in Frankfurt keine gab.

+++ Niko Kovac über die jüngsten Spekulationen um Oliver Kahn +++

Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Es gibt Gremien hier im Klub, die das zu entscheiden haben. Ich bin mir sicher, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge einen sehr guten Job hier machen. Ich weiß natürlich nicht, was die Zukunft bringt. Ich gehe davon aus, dass beide noch lange hier weitermachen werden. Dass der Oli Fähigkeiten als Spieler hatte und jetzt als Geschäftsmann hat, das ist außer Frage. Es ist aber eine Frage, die ich nicht beantworten oder bewerten kann. Oli ist ein Kind dieses Klubs und hat hier viele große Titel erreicht. Er ist einer, der mit seiner Ausstrahlung große Präsenz hat. Den Rest entscheiden andere.

+++ Niko Kovac über den kommenden Gegner Fortuna Düsseldorf +++

Der Maßstab ist vor allem die erste Halbzeit im Spiel bei Borussia Dortmund. Wir müssen morgen dieselbe Einstellung und Leidenschaft an den Tag legen, wie wir es in Dortmund gemacht haben. Es war wirklich ein tolles Spiel. Aber genau das erwarte ich auch morgen. Wir wollen und müssen das Spiel gegen Düsseldorf gewinnen. Es kommt ein Gegner, der Aufsteiger ist nichts zu verlieren hat. Sie wollen morgen sicherlich gut verteidigen und darüberhinaus über Konter zum Erfolg kommen.

"Wir müssen morgen gegen Düsseldorf dieselbe Leidenschaft zeigen, wie gegen Dortmund in der ersten Hälfte. Das erwarte ich auch von meiner Mannschaft. Und dann werden wir das Spiel auch gewinnen." #FCBF95 pic.twitter.com/9mTkm2dDBN — FC Bayern München (@FCBayern) 23. November 2018

+++ Niko Kovac über das Saisonziel Deutsche Meisterschaft +++

Im Hinterkopf habe ich immer noch dasselbe Ziel wie alle anderen im Klub auch. Wir haben erst ein Drittel der Saison gespielt, es ist noch vieles möglich. Ich bin aber auch Realist genug um zu erkennen, dass wir im Moment deutlich hintendran sind.

+++ Niko Kovac über die Personalie Franck Ribéry +++

Ich bin überrascht und weiß da nichts von [angesprochen auf die Vorwürfe, Franck Ribéry soll nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Fotografen verbal bedroht haben, Anm. d. Red.]. Das was in Dortmund vorgefallen ist, ist besprochen und erledigt. Ich glaube, der Franck hat das eingesehen und mit demjenigen aus der Welt geschafft. Alles andere ist soweit in Ordnung. Wenn ich ihn aus dem Kader nehmen sollte, würden Sie trotzdem Ihre Fragen stellen. Der Franck hat sich entschuldigt, dabei sollten wir es belassen.

+++ Niko Kovac über Neuzugang Alphonso Davies +++

Er ist ein sehr talentierter junger Spieler, der nicht nur das Interesse des FC Bayern geweckt hat. Wir sind sehr froh, einen solchen Rohdiamanten bekommen zu haben. Wir müssen ihm jetzt natürlich die Zeit gegen, dass er sich integriert und hier alles kennenlernt -wie bei jedem anderen jungen und ausländischen Spieler auch. Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der auch für die erste Mannschaft vorgesehen wird.

"Mit @AlphonsoDavies haben wir uns einen Rohdiamanten gesichert, den auch viele andere Vereine wollten. Man muss ihm aber auch etwas Zeit geben, um sich an das Niveau hier zu gewöhnen. Er wird aber sicher Spielzeit in der Rückrunde bekommen." #FCBF95 #MiaSanMia pic.twitter.com/AHMWP1fuoG — FC Bayern München (@FCBayern) 23. November 2018

+++ Niko Kovac über die personelle Situation +++

Kingsley Coman und Thiago sind noch nicht soweit, dass sie gegen Düsseldorf oder Benfica dabei sein werden. Bei Arjen ist es so: Wenn er sich gut fühlt, ist er für das morgige Spiel sicherlich eine Alternative für den Kader.

"Für @Thiago6 und #Coman kommt das Spiel morgen noch zu früh. Bei @ArjenRobben müssen wir sehen, wie er sich fühlt. Josh #Kimmich hat einen Schlag abbekommen, fühlt sich aber soweit gut." #packmas #FCBF95 pic.twitter.com/LP9pRdEw6r — FC Bayern München (@FCBayern) 23. November 2018

+++Niko Kovac über den derzeitigen Druck +++:

Wie wollen das Spiel natürlich gewinnen. Wir sind mit sieben Punkten hinten dran. Wir müssen erst einmal auf die Mannschaften schauen, die unmittelbar vor uns sind. Bis zum Winter haben wir dann vielleicht den ein oder anderen Punkt abgeknabbert.

+++ PK startet in wenigen Momenten +++

Cheftrainer Niko Kovac wird in wenigen Momenten das Podium im Presseraum der Bayern betreten, um zu den versammelten Journalisten zu sprechen. Wie gewohnt wird er sich zu den Themen sportliche Situation, spielfähiger Kader für die Partie, Einschätzung des Gegners und Stimmung innerhalb der Mannschaft äußern.

+++ Düsseldorf mit Aufwärtstrend +++

Der Gast aus dem Rheinland steht weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz, hat ebenfalls keine Punkte zu verschenken. Zuletzt meldete sich die Funkel-Elf aber mit einem 4:1-Erfolg über die Berliner Hertha zurück im deutschen Fußball-Oberhaus. In der Allianz Arena treten sie dennoch nur als krasser Außenseiter an.

+++ FC Bayern unter Zugzwang +++

Die Konstellation vor der Partie ist derweil klar: Der FC Bayern muss das Heimspiel gegen F95 gewinnen, um in der Bundesliga nicht noch mehr an Boden zu verlieren. Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt schon jetzt sieben Zähler. Unter keinen Umständen soll diese Hypothek bis Weihnachten noch weiter anwachsen.

+++ Wer wird Herbstmeister? +++

+++ Nächster Skandal um Franck Ribéry? +++

Vor der Partie sorgt Franck Ribéry mal wieder für Unruhe im Verein. Der Franzose soll einen Fotografen attackiert haben.

+++ Wann kommt der Bayern-Umbruch? +++

Hinter den Kulissen arbeiten die Münchener intensiv an einer Neuaufstellung des Kaders für die kurz- und mittelfristige Bundesligazukunft. Was sind die momentan heißesten Personalien, die beim FC Bayern derzeit als "große Lösungen" diskutiert werden?

+++ Fortuna Düsseldorf mit Kampfansage +++

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel zeigte sich vor der Partie beim haushohen Favoriten durchaus angriffslustig: "Wir wissen, wie schwer es in München ist, aber wir fahren sicher nicht dort hin, um das Spiel abzuschenken." Die Münchner befänden sich zwar "in einer schwierigen Phase", die Qualität sei aber da.