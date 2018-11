Hütter warnt Eintracht vor "unangenehmen" FCA

Adolf Hütter muss ohne ein Trio auskommen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt tritt am Samstag (15:30 Uhr) ohne Allan Souza und Marc Stendera beim FC Augsburg an.

Allan Souza habe sich im Training das Knie verdreht, Stendera sei erkrankt, sagte Trainer Adi Hütter am Freitag. Ob Carlos Salcedo nach überstandener Verletzung in den Kader zurückkehrt, ließ der Trainer zunächst offen.

Zudem müssen die Hessen lange ohne den 24-jährigen Spanier Lucas Torró auskommen. Eine Adduktorenverletzung setzt den Mittelfeldspieler außer Gefecht. "Für Lucas Torró ist es sicherlich die unangenehmste Zeit als Fußballer. Nach dem Todesfall in der Familie und jetzt mit den Problemen im Schambeinbereich. Lucas wurde jetzt erfolgreich operiert und wir müssen positiv bleiben", führte Hütter aus.

Eintracht-Frankfurt-Coach Hütter: FC Augsburg "sehr unangenehm"

Der FCA habe eine "sehr unangenehme Mannschaft", sagte Hütter: "Sie lassen sich immer viel einfallen, sind sehr zweikampfstark. Wir brauchen ein Top-Spiel, um mit drei Punkten nach Hause zu fahren."

Als großes Plus sieht Hütter dabei die stabile Defensive der Frankfurter: "Wir haben in den vergangenen vier Spielen drei Mal zu Null gespielt. Das zeigt schon, dass wir auch in der Defensive momentan gut stehen. Die ganze Mannschaft arbeitet in beide Richtungen exzellent, und deswegen sind wir nicht ganz so einfach zu knacken."