HSV-Leihe Hwang träumt vom Aufstieg

Hee-chan Hwang möchte beim HSV Spielpraxis sammeln

Nach zuletzt vier Plichtspielsiegen in Folge hat sich der HSV an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga gearbeitet. Leihgabe Hee-chan Hwang hat schon ein festes Ziel im Blick.

"Es ist nicht nur mein Wunsch, sondern der Wunsch der gesamten Mannschaft und jedes HSV-Fans, dass dieser Klub wieder in die Bundesliga aufsteigt", wird der 22-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert. Zuletzt wurde der Stürmer von muskulären Problemen ausgebremst.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch manchmal müde war", so Hwang über die vergangenen Partien: "Ich glaube, das hat man in meinen letzten Spielen auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt." Trotzdem führt der Hamburger SV die Tabelle mit 27 Punkten an.

Der Südkoreaner kam im Sommer als Leihgabe von RB Salzburg. In neun Zweitliga-Begegnungen traf der Angreifer bislang einmal. Bei der Fußball-WM in Russland schmiss der Rechtsfuß mit seinem Heimatland die deutsche Mannschaft aus dem Turnier.

Nachdem er in einem südkoreanischen Fußball-Internat lebte, wagte Hwang bereits 2016 den Sprung nach Europa. "Ich habe diesen Schritt jedenfalls nie bereut und bin sehr glücklich, hier zu sein", versicherte der Neu-Hamburger.