Zagadou über Tiefpunkt beim BVB: "Das war sehr hart"

Dan-Axel Zagadou spielt seit 2017 für den BVB

Dan-Axel Zagadou gehört zu den Gewinnern der bisherigen Saison von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund. Doch es lief für den jungen Franzosen nicht alles perfekt in seinen bislang anderthalb Jahren beim BVB.

"Das Schwierigste war meine Verletzung in der letzten Saison. Ich war einige Monate verletzt. Ich bin es nicht gewohnt, verletzt zu sein. Es war neu für mich, so lange auszufallen", sagte Zagadou, der im Frühjahr an einem Muskelbündelriss laborierte, bei "BVB.TV".

Der 19-Jährige ergänzte: "Das war sehr hart, aber ich wurde von allen unterstützt: von der Mannschaft, den Physios, dem ganzen Staff. Alle haben sehr viel mit mir geredet. Das hat mir geholfen, mich anzustrengen und diese Saison noch stärker zurückzukommen."

Seine Entwicklung in Dortmund sieht der Innenverteidiger positiv. "Seit meinem ersten Spiel hier werde ich immer stärker. Ich versuche jeden Tag die Anforderungen des Trainers zu erfüllen. Im Moment läuft es sehr gut. Ich hoffe, dass ich diese Saison möglichst häufig spiele, um der Mannschaft zu helfen."

Großen Anteil an Zagadous starken Leistungen momentan hat Trainer Lucien Favre. Dass der neue BVB-Coach Französisch spricht, helfe ihm, so der Shooting-Star. "Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Es erleichtert mit das Training, die Spiele und auch alles andere. Ich verstehe gut, was er von mir verlangt, und das versuche ich auf dem Platz umzusetzen."

1,96 Meter groß, stark im Luftzweikampf und am Boden sowie versiert im Spielaufbau: Zagadou hat alle Anlagen eines kompletten Abwehrspielers - allerdings nach eigener Aussage auch noch eine große Schwäche: "Ich bin nicht so stark vor dem Tor. Wenn ich treffe, dann mit dem Kopf. Ich hoffe, dass das diese Saison mindestens einmal passiert. Aber momentan konzentriere ich mich mehr darauf, gut zu verteidigen, als anzugreifen."

Gute Erinnerungen hat der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Junioren-Nationalspieler an den Sieg vor der Länderspielpause gegen den FC Bayern München.

"Es war unglaublich. Ich kann es auch nicht wirklich erklären. Mit solch einer jungen Mannschaft zu Hause gegen den FC Bayern zu gewinnen, die Zuschauer am Ausflippen: Ich habe nicht einmal Worte dafür", schwärmte Zagadou vom 3:2 gegen den Rekordmeister.