"Nutella-Nerd" Kruse setzt auf Fitness-Coach

Kapitän Max Kruse von Werder Bremen hat eigenen Fitnesstrainer

Nach drei Niederlagen in Serie steht Werder Bremen am Sonntag beim Auswärtsspiel in Freiburg sportlich unter Druck. Doch diskutiert wird an der Weser fast nur über den Fitnesszustand von Mannschaftskapitän Max Kruse.

Ist er schlanker geworden? Hat er abgenommen? Nahezu alle Blicke der Zaungäste richteten sich beim Bremer Abschlusstraining am Samstagmittag auf "Nutella-Nerd" Max Kruse.

Denn an der Weser wurde in den vergangenen Tagen kaum über die Niederlagenserie des SV Werder diskutiert, sondern fast ausschließlich über den Fitnesszustand des Mannschaftskapitäns.

Doch demonstrativ stellte sich Trainer Florian Kohfeldt vor den Ex-Nationalspieler, der in den vergangenen Wochen nur selten in Bestform agierte.

"Max ist weiterhin ein unfassbar wichtiger Spieler für uns und wird seine Leistung bringen", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel der Hanseaten am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Freiburg.

Max Kruse engagiert eigenen Fitness-Coach

Um dem Stürmer dabei zu helfen, hatte der 36-Jährige die Zügel bei Kruse während der Länderspielpause wieder etwas fester in die Hand genommen.

Der Personalcoach Janis Göden begleitete auf Kohfeldts Initiative hin das individuelle Trainingsprogramm des Profis, gesunde Ernährung inklusive. Kohfeldt: "Es herrscht ein sehr hohes Vertrauen zwischen Max und mir."

Tore des 30-Jährigen im Breisgau könnten auf jeden Fall dazu beitragen, die Norddeutschen wieder sportlich in die Spur zu bringen.

Denn nach drei verlorenen Spielen in Serie - erstmals unter Kohfeldt - könnten die Gäste mit einer weiteren Niederlage in eine fatale Abwärtsspirale geraten. Schließlich geht es im Dezember noch gegen Bayern München, Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim.

"Aber wir sind voller Tatendrang, und ich spüre in uns auch das Wütende", beschreibt Kohfeldt den aktuellen Seelenzustand am Osterdeich.