Überraschung: Rolfes neuer Sportdirektor bei Bayer

Simon Rolfes beerbt Jonas Boldt als Sportdirektor von Bayer Leverkusen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Simon Rolfes steigt bei Bundesligist Bayer Leverkusen ab 1. Dezember zum Sportdirektor auf.

Wie die Rheinländer am Samstagvormittag mitteilten, tritt der 36 Jahre alte Ex-Kapitän der Werkself die Nachfolge von Jonas Boldt an. Das Engagement sei für ihn "die Erfüllung eines Traums", bekannte Rolfes. "Ich habe Bayer 04 so viel zu verdanken und freue mich sehr über die neue Aufgabe. Das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich rechtfertigen und werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, Bayer 04 langfristig dort zu positionieren, wo nicht nur wir selbst uns sehen: in der Spitzengruppe des deutschen Fußballs, als Stammgast auf europäischer Bühne."

Boldt hatte sich zuvor entschlossen, den Verein zum Saisonende zu verlassen, und soll den 26-maligen Nationalspieler bis zu seinem Abschied einarbeiten.

"Wir sind Jonas Boldt zu großem Dank verpflichtet. Er hat mit seiner Zielstrebigkeit und mit seinem bedingungslosen Engagement deutlichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Werkself in den vergangenen Jahren", sagt Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses.

Rolfes habe den "sprichwörtlichen Stallgeruch, ist darüber hinaus international bestens vernetzt und besitzt alle Fähigkeiten, um Bayer 04 erfolgreich nach vorne zu bringen."

Für Leverkusens Vorstandschef Fernando Carro ist die Berufung von Rolfes "ein klares Bekenntnis zur DNA von Bayer 04. Simon war langjähriger Kapitän der Werkself und ist eine allseits respektierte Identifikationsfigur. Er kennt den Klub wie kaum ein anderer."

Rolfes arbeitet seit Beginn der laufenden Spielzeit bereits als Leiter der Bereiche Jugend und Entwicklung unter dem Bayer-Kreuz.

Jonas Boldt verlässt Bayer Leverkusen nach mehr als 15 Jahren

Boldt, der 2003 als Praktikant in Leverkusen begann, hatte Rudi Völler zu Saisonbeginn nach dessen Wechsel ins Amt des Geschäftsführers Sport in der Funktion des Sportdirektors beerbt.

"Ich bin Bayer 04 Leverkusen dankbar, dass ich mich hier über viele Jahre so entwickeln konnte, wie es mir letztlich gelungen ist. Mittlerweile bin ich jedoch an einem Punkt angelangt, an dem ich glaube, dass eine Weiterentwicklung nur durch Veränderung möglich ist", sagte Boldt. "Nach 15 Jahren und wegen meiner besonderen Beziehung zu diesem Klub ist mir dieser Schritt alles andere als leichtgefallen."

Völler lobte den scheidenden Manager: "Ich habe mit Jonas viele Jahre sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Zunächst als Chefscout und als mein Assistent sowie nach dem Weggang von Michael Reschke als Kadermanager hat Jonas die Personalpolitik mitgeprägt und großen Anteil an unserer regelmäßigen Präsenz in den europäischen Wettbewerben."

Der Weltmeister von 1990 sei sich "sicher, dass Jonas die kommenden Herausforderungen genauso leidenschaftlich annehmen und seine besonderen Fähigkeiten auch in einem anderen Umfeld entfalten wird."

Wohin es Boldt zieht, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte unter anderem der Hamburger SV Interesse an dem 36-Jährigen bekundet. Boldt hatte dem HSV jedoch abgesagt.