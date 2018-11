Verbleib von Kevin Trapp in Frankfurt ungewiss

Kevin Trapp spielt auf Leihbasis von PSG bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt kämpft um den Verbleib des bis Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehenen Nationaltorwarts Kevin Trapp. Doch der Fußball-Bundesligist hat offenbar keine gute Karten.

Trapp ist derzeit noch bis 2020 an PSG gebunden. Um die Eintracht noch ein weiteres Jahr auf Leihbasis verstärken zu können, müsste der 28-Jährige seinen Vertrag an der Seine also zunächst um mindestens ein Jahr verlängern.

Laut "Bild" sei es allerdings unwahrscheinlich, dass der französische Double-Sieger sich darauf einlässt.

Klar ist: Für einen dauerhaften Wechsel nach Frankfurt müsste Trapp deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Schon um das derzeitige Leihgeschäft möglich zu machen, verzichtete der Keeper auf einen Teil seines üppigen Salärs.

Völlig offen ist zudem noch, welche Ablösesumme PSG für Trapp aufrufen würden. 2015 waren neun Millionen Euro für den gebürtigen Saarländer nach Frankfurt geflossen - ein Betrag, den die Eintracht im kommenden Sommer sicherlich nicht aufbringen wird.

Eintracht-Coach hofft auf Trapp-Verbleib

Ob Trapp sich ein langfristiges Engagement bei den Hessen überhaupt vorstellen kann, steht ebenso in den Sternen. Der ehrgeizige Schlussmann sieht sich selbst dauerhaft im internationalen Geschäft. Frankfurt dürfte mittelfristig weiter wenn überhaupt nur sporadischer Gast im Europapokal bleiben.

Macht Trapp mit seinen starken Leistungen in der Bundesliga weitere Interessenten auf sich aufmerksam, wird die Situation für die Eintracht noch schwieriger - auch wenn Trainer Adi Hütter zuletzt über seinen Leistungsträger sagte: "Ich würde ihn gern über den Sommer hinaus behalten."