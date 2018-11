Kovac: Leistungen "unterdurchschnittlich"

Niko Kovac ist seit dem Sommer Trainer beim FC Bayern

Dass es in der Fußball-Bundesliga für den FC Bayern München nicht nach Plan läuft, muss auch Bayern-Trainer Niko Kovac anerkennen. Dennoch gibt der Ex-Frankfurter das Ziel Meisterschaft noch nicht verloren.

"Sportlich haben wir uns das anders vorgestellt. Das erste Drittel der Saison ist gespielt, das ist unterdurchschnittlich, das muss man für Bayern-Verhältnisse so sagen", gab Kovac im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf zu.

"Jetzt haben wir das zweite Drittel, das muss überdurchschnittlich werden, denn wir werden die Punkte brauchen, um uns wieder nach oben zu pirschen", erläuterte der Neuling auf der Bayern-Bank die Ambitionen an der Isar.

Unter der Führung des 47-Jährigen manövrierte sich der Rekordmeister zuletzt in eine handfeste Krise. Vor dem zwölften Spieltag lagen die Münchner in der Liga schon sieben Punkte hinter Dauerrivale Borussia Dortmund. Vor zwei Woche hatte die Kovac-Elf das Topspiel in Dortmund mit 2:3 verloren.

Serge Gnabry vergrößert Personalsorgen des FC Bayern

Ausgerechnet in dieser Phase muss der Bayern-Coach auf einen weiteren Hoffnungsträger verzichten. Für das Spiel gegen die Fortuna fiel Flügelflitzer Serge Gnabry kurzfristig aus.

"Gnabry hat schon vor zwei Tagen etwas verspürt, gestern beim Abschlusstraining sagte er, er kann einfach nicht sprinten", erklärte Kovac die Verletzungssorgen um den 23-Jährigen.

Mit Thiago, Corentin Tolisso, James Rodríguez und Kingsley Coman stehen dem Titelträger aktuell noch vier weitere potenzielle Stammspieler nicht zur Verfügung.

Im Hinblick auf Gnabry konnte Kovac aber vorsichtige Entwarnung geben: "Es ist nichts Schwerwiegendes, der Adduktor macht zu, da muss man zwei, drei Tage warten. Ich hoffe, dass er schon zum Champions-League-Spiel am Dienstag wieder dabei ist."