FC Bayern lockt: Timo Werner will nicht zum BVB

Timo Werner will angeblich lieber zum FC Bayern als zum BVB

Timo Werner kann sich einen Wechsel von RB Leipzig zu Borussia Dortmund offenbar nicht vorstellen. Im Gegensatz zum BVB soll der FC Bayern München aber durchaus eine Rolle in den Gedankenspielen des Nationalstürmers spielen.

Nach Informationen von "Sport1" wäre der Fußball-Rekordmeister die einzige interessante Option für Werner, wenn er innerhalb Deutschlands wechselt.

"Sport Bild" hatte am Mittwoch berichtet, Leipzig rechne mit einer Offerte des BVB für den 22-Jährigen. Der FC Bayern war in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Werner in Verbindung gebracht worden.

Die Spekulationen über die Zukunft des gebürtigen Stuttgarters nahmen zuletzt Fahrt auf, weil Werners Vertrag bei RB nur noch bis 2020 läuft - und er eine Verlängerung bislang ablehnte.

Wollen die Sachsen also noch Kasse mit dem Angreifer machen, müssten sie ihn Stand jetzt im kommenden Sommer verkaufen.

Dass der Youngster in der Bundesliga bleibt, ist jedoch keineswegs sicher. Vor allem die englische Premier League sowie die spanische Primera División sollen Werner reizen.

Unter anderem Manchester United und Real Madrid haben den Noch-Leipziger dem Vernehmen nach auf dem Zettel.