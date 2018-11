Stimmen: "So wird es mit der Aufholjagd schwierig"

Thomas Müller vom FC Bayern war nach der Partie sichtlich bedient

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga blamierte sich der FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf. Durch das Remis des Rekordmeisters konnte Borussia Dortmund die Tabellenführung ausbauen. Die Stimmen zum Spiel.

Bayern München - Fortuna Düsseldorf 3:3

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Ich bin alles andere als glücklich. Wir haben in der Abwehr zu viele Fehler gemacht. So darf man in der Bundesliga nicht verteidigen."

Thomas Müller (FC Bayern): "Natürlich sah es heute lange nicht nach einem Unentschieden aus. Aber wenn man zuhause drei Tore gegen Fortuna Düsseldorf kassiert, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ich bin selbst grade noch ein bisschen perplex. Wieder spät ein Gegentor bekommen. So wird es natürlich mit einer Aufholjagd schwierig."

... zur Erklärung des erneuten Rückschlags: "Wir stecken scheinbar grade in so einer Phase, in der alles bestraft wird. Natürlich muss man die Gründe aufarbeiten, aber ich kann jetzt nicht direkt nach dem Spiel irgendwelche messerscharfen Analysen abgeben. Wir haben sowieso genügend Expertenrunden in Deutschland, die werden das dann schon wieder auf den Punkt bringen."

... zu den Defensiv-Schwächen: "Wir stehen jetzt selbst wieder da und wissen nicht, was los ist. Wir machen ein engagiertes Spiel, kassieren in der 44. Minute ein Gegentor. Vielleicht fehlt da die hundertprozentige Schärfe bei der ganzen Mannschaft. Denn wir verteidigen von vorne weg. Da sind wir dann vielleicht zu leichtsinnig, weil wir 2:0 geführt haben und alles ganz gut lief."

... zu den Pfiffen der Fans: "Angesichts der Tatsache, dass wir seit vier Heimspielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen haben, sind wir schon selbst schuld. Da können wir auch ruhig mal eine mitkriegen."

... zu den Meister-Chancen: "Ich glaube, nach einem wieder Last-Minute-3:3 brauchen wir darüber nicht sprechen. Wir wollten heute einen Sieg einfahren, damit wir einen Schritt nach vorne kommen. Wie wir das eben nicht gesehen haben, hat jeder gesehen."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben vieles richtig gemacht und hatten ein Quäntchen Glück. Es war wichtig, dass wir auch nach dem 1:3 die Grundordnung nicht verloren haben. Die Moral der Mannschaft ist nicht hoch genug zu bewerten."

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Es war ein offenes Spiel mit sehr viel Tempo. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine sehr gute Phase. Nach dem Rückstand haben wir sehr gut reagiert und sind dran geblieben. Leider war das Momentum nicht auf unserer Seite. Wir haben alles versucht und mit viel Intensität gespielt."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein sehr, sehr schweres Spiel. Mainz hat taktisch sehr gut gespielt und mit einem anderen System. Wir haben in der ersten Halbzeit die Lücke nicht gefunden. Uns hat die Präzision gefehlt. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht so gut, aber wir machen die Tore. Es war ein Arbeitssieg."

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:3

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Das Spiel ist extrem bitter gelaufen. Wir wussten um die Stärke der Eintracht mit ihren drei starken Stürmern. Deshalb ist es nicht ganz verständlich, was uns beim 0:1 geritten hat. Die Mannschaft hat es nach vorne ordentlich gemacht und war sehr nah am Ausgleich, da musst du eins machen. Wir haben immer was versucht, sind immer drangeblieben, das ist das Positive. Aber wir haben zu viele Chancen vergeben und uns hinten nicht clever verhalten. Die Niederlage ist verdient."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein unglaublich schwieriges Spiel, ich bin sehr glücklich über das 3:1. Wir haben super Momente gehabt, bevor Augsburg in Fahrt kommt, müssen wir aber schon das 2:0 machen. Wir hatten noch einige Chancen, um höher zu gewinnen, hätten aber auch mehr Gegentore bekommen müssen. Die Eintracht hat hier noch nie gewonnen, daher bin ich stolz. Die Tabelle schaut jetzt noch besser aus, aber wir können das Ganze gut einordnen und ich besonders."

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 3:3

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Die ersten zwei Tore waren vorgezogene Nikolausgeschenke. Solche Tore darfst du nicht kassieren, das kannst du dir nicht leisten. Aber Respekt an meine Mannschaft für ihre Moral und ihre Spielweise, das tut uns gut. Wir haben aber zu viele Unentschieden. Fußball wird an Punkten gemessen."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin nicht zufrieden mit unserem Auftritt. Wir hatten ordentliche erste 20 Minuten. Insgesamt war Berlin aber etwas besser. Aufgrund des Spielverlaufs musst du hier vielleicht gewinnen, aber ein megaverdienter Punkt ist es nicht zwingend."

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Unsere Mannschaft ist heute mit sehr viel Überzeugung reingegangen. Wir wussten, dass Leipzig nicht nur gut umschalten kann, sondern auch gut Fußball spielt. Wir haben es in der ersten Halbzeit schon gut gemacht und hätten eine Führung verdient gehabt. Im zweiten Durchgang haben wir dann leidenschaftlich verteidigt. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es war zum wiederholten Male nach einer Länderspiel-Pause ein zähes Spiel. Wir hatten selbst ein paar gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Nach dem Gegentor war mir klar, dass es ganz schwierig wird, das Spiel noch zu drehen. Wir hätten heute mehr Passsicherheit und Kreatitvität im Spiel gebraucht."