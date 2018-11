Matthäus: "Bayern und Kovac passen nicht"

Lothar Matthäus sieht in Niko Kovac die Ursache für die Bayern-Krise

Nach dem peinlichen Remis gegen Fortuna Düsseldorf (3:3) kündigte Uli Hoeneß, Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, eine klare Analyse an und nahm Trainer Niko Kovac dabei nicht mehr in Schutz. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus unterstützt dieses Vorgehen.

"Das bedeutet viel Unruhe beim FC Bayern, wenn Uli Hoeneß so viele klare und ehrliche Worte findet. Alles, was er erzählt hat, kann ich unterstreichen", analysierte 57-Jährige bei "Sky" und ergänzte: "Die Mannschaft spielt ohne Emotion, ist nicht konzentriert, gibt Führungen her, geht nicht in die Zweikämpfe. Es stimmt vieles nicht."

Hoeneß hatte unmittelbar nach der Partie gegen Fortuna angekündigt, "alles zu hinterfragen". Auch Laut Matthäus "qualmt" es beim FC Bayern schon länger.

"Zurzeit passen Kovac und Bayern nicht zusammen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat Bayern nicht mehr das gespielt, was man von ihnen erwartet hat. Die Spieler spielen nicht an ihrem Limit. Es stimmt irgendwo nicht mit der Mischung Mannschaft - Niko Kovac", kritisierte Matthäus den Bayern-Coach.

Zwar nahm der Weltmeister von 1990 auch die Mannschaft in die Pflicht, betonte aber: "Seitdem Niko Kovac da ist, bringen die Bayern nicht mehr die Leistung, die wir von ihnen in den vergangenen Jahren gewohnt waren."