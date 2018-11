Modeste feiert Tabellenführung auf dem Sofa

Anthony Modeste ist zurück beim 1. FC Köln (Bildquelle: instagram.com/anthonymodeste27)

Auch ohne Anthony Modeste läuft es beim 1. FC Köln: Nach dem 3:0 in Darmstadt ist der FC zumindest vorläufig wieder Tabellenführer.

Auf dem Platz durfte Anthony Modeste noch nicht helfen, dafür fieberte der prominente Neuzugang des 1. FC Köln auf der Couch mit.

Bilder und Videos aus dem heimischen Wohnzimmer schickte der Edelfan via Instagram um die Welt - und am Ende eines zähen Auswärtsspiels beim SV Darmstadt 98 herrschte nicht nur bei Modeste große Erleichterung.

Das 3:0 (0:0) bei den Hessen sorgte dafür, dass der FC vorübergehend wieder auf Platz eins der 2. Fußball-Bundesliga sprang. Und es zeigte, dass die Kölner auch ohne Rückkehrer Modeste, der weiterhin noch keine Spielgenehmigung hat, erfolgreich sein können.

Torjäger Simon Terodde (55.), Rafael Czichos (66.) und Jhon Cordoba (69.) trafen für das Team von Trainer Markus Anfang, das sich nach der Pause deutlich gesteigert hatte.

"Man hat von unserer Qualität in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so viel gesehen", gab Sportchef Armin Veh zu: "Aber das macht dann den Unterschied aus. Deshalb haben wir uns ja so aufgestellt."

Darmstadt 98 überrascht den 1. FC Köln in der Anfangsphase

Darmstadt hatte den ersten Durchgang dominiert, die Zweikämpfe gewonnen und den FC in der eigenen Hälfte eingeschnürt. "Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel, Darmstadt hat uns über den ganzen Platz angelaufen", sagte Anfang.

Dass am Ende dennoch ein derart deutliches Ergebnis stand, lag vor allem an der gnadenlosen Effizienz der Kölner. Terodde steht sinnbildlich dafür. Der 30-Jährige hat nach dem 14. Spieltag bereits 17 Saisontore, und damit so viele wie die gesamte Mannschaft des Hamburger SV.

Die Norddeutschen sind vorerst Zweiter, sie können aber am Montag (20:30 Uhr) beim Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Union Berlin wieder vorbeiziehen.

Das ist aber aus Kölner Sicht aktuell zweitrangig, die Tabellenkonstellation klammern Veh und Co. aus. Der Sportchef freute sich dafür umso mehr über seine treffsicheren Stürmer Terodde und Córdoba - und darüber, dass er noch Anthony Modeste in der Hinterhand hat: "Also wenn ich als Trainer Modeste bekommen hätte, dann hätte ich zu meiner Frau gesagt: Ich brauche zu Weihnachten nix mehr."

Wann steht Anthony Modeste für den 1. FC Köln auf dem Platz?

Doch wann die Kölner Fans ihr vorgezogenes Weihnachtsgeschenk auf dem Platz sehen werden, ist noch völlig offen. Modestes Ex-Verein Tianjin Quanjian droht mit einer Klage.

Die Chinesen pochen auf einen aus ihrer Sicht gültigen Vertrag und wollen vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Modeste hat jedoch gekündigt, weil Tianjin zwar Gehalt gezahlt, aber keine vereinbarten Prämien an den Franzosen überwiesen hat.

Die FIFA beschäftigt sich derzeit mit dem Streitfall und vergibt dann die Spielgenehmigung. Nur bis wann will der Weltverband eine Lösung finden? "Das liegt nicht in unserer Hand", sagte Veh.