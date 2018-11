HSV bangt um Torjäger Lasogga

HSV gegen Union Berlin ohne Pierre-Michel Lasogga?

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bangt vor dem Verfolgerduell gegen Union Berlin am Montag um Torjäger Pierre-Michel Lasogga.

Der 26-Jährige musste am Sonntag das Abschlusstraining mit Wadenproblemen abbrechen. Die Entscheidung über seinen Einsatz wird erst am Spieltag fallen.

"Es gibt zwei Szenarien. Entweder, Pierre kann voll spielen, oder er spielt nicht. Er hilft uns nur, wenn er bei 100 Prozent ist", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf. "Nur wenn der Reiz aus der Wade raus ist, dann spielt er auch."

Sollte Lasogga ausfallen, könnte Wolf Neuzugang Hee-Chan Hwang vom Offensivflügel ins Sturmzentrum beordern. Auch Youngster Fiete Arp wäre eine Option als Lasogga-Ersatz.

Wolf erwartet im Duell mit den Berlinern einen starken Gegner. "Union wird bis zuletzt eine Rolle ganz oben spielen", sagte der Coach.

Der HSV peilt dennoch die Rückkehr an die Tabellenspitze an. "Das Spiel ist etwas Besonderes und eine große Chance. Wir können unsere Position nochmals verbessern", so Wolf.