FDP-Chef Lindner übernimmt Amt beim BVB

Christian Lindner sitzt nun im Wirtschaftsrat des BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner in seinen Wirtschaftsrat berufen. Das gab der Vorstand des BVB auf der Mitgliederversammlung am Sonntag bekannt.

Lindner ist zukünftig neben Dr. Winfried Materna (Vorsitzender), Michele Puller (Stellvertretender Vorsitzender), Dr. Klaus Engel, Martin Eul, Dr. Gerhard Papke, Reinhold Schulte, Ullrich Sierau und Dr. Thomas Steg Teil des Gremiums.

Lindner hatte sich unlängst in einem Gespräch mit der "dpa" als BVB-Fans geoutet. Er schätze die Atmosphäre in Dortmund sowie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, so Lindner.

Mitglied beim BVB sei er vor einigen Jahren in einer schwierigen Phase des Vereins geworden, "weil man ja gerade in einer Zeit, wo nicht alles läuft wie geplant, ein Zeichen der Solidarität setzen muss".

Der 39-Jährige ist nicht der erste prominente Politiker, der ein Amt beim BVB bekleidet. Seit 2010 sitzt der frühere NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Peer Steinbrück (SPD) im Aufsichtsrat des Vereins.