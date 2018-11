100-Mio.-Transfer? Watzke: "Kein Limit"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht "kein Limit" bei Transfers

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht bei Transfers keine finanziellen Grenzen für Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund. Beim Umsatz peilt Watzke eine neue Schallmauer mit dem BVB an.

"Wenn wir 100 Millionen Euro einnehmen, können wir auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Was das angeht, setzen wir uns kein Limit", sagte Watzke der "Bild".

"Auf lange Sicht" soll zudem der Umsatz sogar auf eine magische Marke gesteigert werden. 500 Millionen Euro sollen erwirtschaftet werden. "Ohne Transfers wohlgemerkt", stellt Watzke klar.

Die absolute Zahl sei für ihn allerdings "nicht entscheidend", ergänzte der 59-Jährige: "Wichtig ist, dass sich Einnahmen und Ausgaben über einen langen Zeitraum in etwa die Waage halten. Wir wollen definitiv schuldenfrei bleiben."

Bisheriger Rekordtransfer des BVB ist André Schürrle, der 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg kam. Für Rekord-Abgang Ousmane Dembélé hatte die Borussia 2017 vom FC Barcelona 105 Millionen Euro kassiert, dazu kommen weitere Bonuszahlungen in Millionenhöhe.

Dass es trotz aller Finanzkraft auch weiterhin prominente Abgänge geben wird, steht für Watzke außer Frage. "Es wird immer Verlockungen geben, die dazu führen, dass Spieler schwach werden. Deswegen wird es auch mal passieren, dass wir Top-Spieler abgeben", so der BVB-Boss, der einschränkte: "Aber das wird sich in Grenzen halten."

Watzke wünscht sich neuen Reus oder Götze beim BVB

Watzke wünscht sich allerdings einen anderen Weg als den mit Millionen-Investitionen. "Sechs Spieler unseres aktuellen Kaders stammen aus der Jugend von Borussia Dortmund. Daran müssen wir weiterarbeiten", sagte der Klub-Chef: "Es wäre schön, wenn wir in nächster Zeit wieder mal einen Dortmunder Jungen aus der Jugend hervorbringen, der dann bei uns anschließend eine große Karriere startet - so wie Marco Reus oder Mario Götze."

Damit das gelingt, investiert der BVB in Kürze mächtig in die Infrastruktur. "Wir planen ein neues, großes Investment in unsere Infrastruktur, stecken gerade 20 bis 25 weitere Millionen Euro in unser ohnehin schon gut aufgestelltes Trainingszentrum", erklärte Watzke.

Unter anderem soll ein großes Fanhaus in der Nähe des Stadions entstehen. "Es soll eine Begegnungsstätte und Treffpunkt für unsere Anhänger werden." Watzke versprach zudem, dass die Stehplätze im Signal Iduna Park erhalten bleiben werden.

Wenn es nach Watzke geht, braucht sich sportlich hingegen nichts ändern. "Idealerweise stehen wir in fünf Jahren so da wie jetzt", so der 59-Jährige. International wolle man zudem "dauerhaft" zu den Top-10-Klubs gehören.