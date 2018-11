Dembélé bittet Barca um Freigabe - Tausch gegen Neymar?

Liegt die Zukunft von Ousmane Dembélé weiter beim FC Barcelona?

Nach zahlreichen Eskapaden ist Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé beim spanischen Fußball-Giganten FC Barcelona aufs Abstellgleis geraten. Nun hat der 21-Jährige offenbar selbst genug und will den Klub schnellstmöglich verlassen.

Laut Informationen von "Spox" und "Goal" hat der französische Nationalspieler die Klub-Verantwortlichen gebeten, ihn schon im kommenden Wintertransferfenster ziehen zu lassen. Dem Bericht zufolge wollen die Katalanen Dembélés Wunsch nachkommen.

Allerdings wird Barca den Außenbahnspieler wohl nicht verkaufen. Bislang ist kein Verein in Sicht, der die kolportierte Ablösesumme von 100 Millionen Euro für Dembélé auf den Tisch legen würde.

Stattdessen peilt der Tabellenzweite der Primera División an, die Skandal-Nudel innerhalb einer spektakulären Rückholaktion zu tauschen.

FC Barcelona will Ousmane Dembélé gegen Neymar tauschen

Konkret wollen die Verantwortlichen laut dem Portal angeblich ihren verlorenen Sohn Neymar, der zwischen 2013 und 2017 für Barca spielte, von Paris Saint-Germain zurück ins Camp Nou zu lotsen. Hierfür soll neben einer hohen Summe auch Dembélé als Tauschware dienen.

Der 21-Jährige war im Sommer 2017 für 115 Millionen Euro aus Dortmund nach Spanien gewechselt. In der aktuellen Spielzeit stand der Franzose in zwölf Partien für Barca in La Liga auf dem Feld, allerdings nur ein einziges Mal über die volle Distanz.

Zuletzte rettete Dembélé den Katalenen jedoch mit seinem Ausgleichstreffer in den Schlussminuten einen Punkt im Topspiel gegen Atlético Madrid.