BVB-Attentäter zu 14 Jahren Haft verurteilt

Sergej W. verübte im April 2017 einen Anschlag auf den Bus des BVB

Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist der Angeklagte Sergej W. zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren wegen versuchten Mordes in 28 Fällen verurteilt worden.

Der Vorsitzende Richter Peter Windgätter blieb damit unterhalb des Antrags der Staatsanwaltschaft, die lebenslängliche Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte am Dortmunder Landgericht auf eine Haftstrafe von deutlich unter zehn Jahren plädiert.

Sergej W. hatte am 11. April 2017 neben dem fahrenden BVB-Bus auf dem Weg zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco kurz nach der Abfahrt aus dem Mannschaftsquartier drei selbst gebaute Sprengsätze zur Explosion gebracht.

Der damalige BVB-Spieler Marc Bartra erlitt bei dem Anschlag einen Armbruch sowie Fremdkörpereinsprengungen, ein begleitender Polizist ein Knalltrauma. Der Angeklagte hatte im Prozess die Tat zugegeben, aber jegliche Tötungsabsicht bestritten.

Attentäter wollte Kurssturz der BVB-Aktie auslösen

Bei seinem letzten Wort vor Gericht hatte Sergej W. vergangenen Donnerstag nur einen Satz gesagt: "Ich möchte mich bei allen entschuldigen."

Oberstaatsanwalt Carsten Dombert hatte zuvor das Attentat in seinem Plädoyer als 28-fachen Mordversuch gewertet und eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Die Verteidiger von Sergej W. plädierten hingegen auf eine Haftstrafe deutlich unter zehn Jahren.

Der 29-jährige Sergej W. wollte nach eigenen Angaben mit seinem Attentat einen Kurssturz der BVB-Aktie auslösen. Er hatte zuvor nach Angaben der Staatsanwaltschaft für mehr als 26.000 Euro Optionsscheine und Kontrakte gekauft und damit viel Geld auf fallende Kurse gesetzt. Eine halbe Million Euro Gewinn hätte ihm sein Plan laut Anklage einbringen können.

Einige BVB-Profis brauchten psychologische Hilfe

Für den BVB hatte Rechtsanwalt Alfons Becker noch einmal daran erinnert, wie sehr der Bombenanschlag die Mannschaft und den ganzen Klub mitgenommen habe: "Das Geschehen ist allen ans Herz und in die Seele gegangen." Mehrere Dortmunder Spieler hatte bei der Bewältigung des Ereignisses psychologische Hilfe in Anspruch genommen.

Für die Borussia hatte der Anschlag zu einem großen Einschnitt geführt. Unter anderem litt die Beziehung zwischen dem damaligen Trainer Thomas Tuchel und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stark. Tuchel wurde nach der Saison entlassen und erklärte vor Gericht, dass dies ohne den Anschlag wohl nicht passiert wäre und bestätigte Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Watzke: "Der große Dissens bestand darin, dass ich im Bus saß und Aki nicht."

Watzke selbst hatte im vergangenen Monat noch einmal in der "Sport Bild" zu dem Anschlag Stellung genommen. "An so einem massiven Angriff hätte der Verein zerbrechen können, aber er hat sich letztlich nicht spalten lassen und gezeigt, dass er außergewöhnliche Situationen meistern kann."