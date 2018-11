Fahrt ohne gültigen Führerschein: Pique muss blechen

Gerard Pique muss 48.000 Euro Strafe zahlen

Der spanische Fußball-Star Gerard Pique vom Meister FC Barcelona ist nach seiner wissentlichen Autofahrt ohne gültigen Führerschein zur Rechenschaft gezogen worden.

Am Montag akzeptierte der 31-Jährige vor einem Gericht in der katalanischen Hauptstadt eine Geldstrafe in Höhe von 48.000 Euro.

Der frühere Welt- und Europameister war Anfang November in Barcelonas Stadtteil Eixample in eine Verkehrskontrolle geraten.

Dabei fiel auf, dass der Lebensgefährte der Popsängerin Shakira wegen diverser Verstöße sämtliche Guthabenpunkte seines Führerscheins aufgebraucht hatte. Bereits zuvor war Pique von der Verkehrsstelle offiziell unterrichtet worden, dass sein Punktekonto erschöpft sei.

In Spanien besitzen Autofahrer anfangs zwölf Punkte. Sind diese wie bei Pique verbraucht, erlischt die Fahrerlaubnis zumindest vorübergehend. Der Abwehrspieler hatte anschließend ein 10.000 Euro teures E-Bike zur Fortbewegung genutzt.