Kovac: Sorgen um Zukunft als Bayern-Coach? "Nein"

Niko Kovac muss mit dem FC Bayern am Dienstag gegen SL Benfica in der Champions League bestehen

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat sich vor seinem möglichen "Abschiedsspiel" sehr entschlossen gezeigt. Am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) erwartet der deutsche Rekordmeister SL Benfica in der heimischen Allianz Arena.

"Ich war mein ganzes Leben ein Kämpfer. Zurückstecken, aufgeben, die weiße Flagge hissen, gibt es in meinem Wortschatz nicht. Ich schaue immer nach vorne und werde immer kämpfen", sagte der 47-Jährige vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21:00 Uhr) gegen Benfica Lissabon bestimmt. Er sei zudem "immer positiv" gestimmt.

Kovac wies auch entschieden Gerüchte zurück, wonach er Teile der Mannschaft gegen sich habe: "Es wird viel erzählt. Das Verhältnis ist außergewöhnlich gut. Ich habe einige Gespräche mit Spielern geführt, und die haben mir genau das wiedergegeben."

Kovac steht nach zuletzt nur neun Punkten aus acht Bundesligaspielen stark in der Kritik. Als Nachfolger bei den Bayern, mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund derzeit nur Tabellenfünfter, wird bereits Arsene Wenger gehandelt. Der langjährige Coach des FC Arsenal ist ohne Verein. Als Kandidat gilt auch Zinédine Zidane, der Real Madrid zuletzt zu drei Triumphen in der Champions League geführt hatte.

Gnabry fällt wohl weiter aus

Gegen Lissabon muss Kovac wohl erneut auf Serge Gnabry verzichten. Der 23 Jahre alte Nationalspieler hatte schon am Samstag gegen Düsseldorf (3:3) wegen Adduktorenproblemen gefehlt. "Wir müssen schauen, aber ich denke, dass es auch nicht reichen wird", sagte Kovac.

Kingsley Coman und Thiago, die nach Verletzungen auf dem Weg zurück sind, stehen noch nicht zur Verfügung. James und Corentin Tolisso fallen noch länger aus. "Wir sind sehr gebeutelt und müssen damit auskommen. Aber auch mit den Jungs, die wir noch haben, werden wir das Spiel gewinnen", sagte der Bayern-Coach. Den Münchnern reicht ein Punkt für den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse.

Wir haben die Pressekonferenz zu der Partie in der Königsklasse im ausführlichen Live-Blog begleitet. Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Kovac auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass morgen sein letztes Bayern-Spiel sein könnte +++

"Nein! ... Ich bin immer positiv eingestellt."

+++ Kovac zum Wiedersehen mit Haris Seferovic +++

"Ich habe ihm nach dem Nations-League-Spiel eine SMS geschrieben, weil er so gut gespielt hat. Er hat zwar nicht geantwortet, hat bestimmt eine neue Nummer, aber die werde ich mir morgen holen. Er hat eine gute Entwicklung in Frankfurt genommen und in Portugal wird es immer besser. Er wird seinen Weg bei Benfica und auch in der Nationalmannschaft weiter gehen."

+++ Kovac über den Gegner +++

"Benfica hat eine gute Mannschaft, das haben wir schon im Hinspiel gesehen. Benfica hat technisch starke Spieler, die uns gefährlich werden können. Es ist uns klar, dass Benfica morgen das Spiel gewinnen muss, um noch eine Chance zu haben. Es wird also wohl ein offensives Spiel werden. In 90 Minuten ist immer alles möglich, darauf sind wir gefasst. Wir haben die Mannschaft so eingestellt, dass sie Gas geben kann."

+++ Kovac über die Spielidee des FCB +++

"Wir gehen mit einer Idee ins Spiel. Ich glaube, dass der Manuel Neuer nach dem Spiel am Wochenende gesagt hat: 'Wenn wir uns an das gehalten hätte, was uns der Trainer mitgegeben hat, hätten wir gewonnen'. Es ist also schon so, dass wir mit einer offensiven und defensiven Idee ins Spiel gehen. Aber leider haben wir die Mitte oft verloren. Es geht darum, dass das, was wir vorgegeben haben, auch umgesetzt wird.

+++ Kovac über sein Verhältnis zur Mannschaft +++

"Ich hatte ja nach dem Spiel meine Verpflichtungen und war bei der PK. Ich saß nach dem Spiel in meinem Trainerzimmer, so dass ich nicht immer mit jedem reden muss. Das war schon früher so und ist auch jetzt so. Da hat sich nichts geändert. Mein Verhältnis zu den Spielern ist sehr gut. Und die, die mit mir gesprochen haben, haben genau das wiedergegeben: Das Verhältnis ist außerordentlich gut. Nicht nur mit denen, mit denen ich gesprochen habe, sondern die reden ja auch mit den anderen."

+++ Kovac über die Personallage +++

"Es ist leider ein Bestandteil unserer jetzigen Situation, dass wir sehr viele Verletzungen hinnehmen mussten. Sehr viele wichtige Spieler, z.B. Kingsley Coman, werden morgen keine Rolle spielen. Auch für Serge Gnabry wird es wohl nicht reichen. Wir sind im Moment sehr gebeutelt und mit dem, was wir haben, müssen wir auskommen. Aber auch mit den restlichen Spielern werden wir morgen gewinnen."

+++ Kovac über seinen Job +++

"Die, die mich kennen, wissen, dass ich immer ein Kämpfer bin. Mein ganzes Leben bestand darin, sich durchzusetzen. Das Wort "Zurückstecken", "Aufgeben" existiert in meinem Wortschatz nicht. So dass ich sagen kann, dass ich immer kämpfen werde."

+++ Kovac über die Hoeneß-Kritik +++

"Letztenendes ist es die Wahrheit. Es ist genau das, was ich auch sage. Dass wir Gegentreffer kassieren, die nicht sein dürfen. Am meisten tut mir der Manu(el Neuer) Leid, der immer hinter sich greifen muss."

"Wir müssen besser verteidigen, genau wie Uli Hoeneß gesagt hat, ich schließe mich der Kritik also an."

+++ Kovac über die Richtung gegen Benfica +++

"Wir brauchen nur einen Punkt, aber wir wollen gewinnen. Das hat jeder Spieler in seinem Kopf. Wir wollen besser performen als in der Bundesliga und vor allem sicher in der Königsklasse überwintern."

+++ Kovac über die Spielweise von Benfica +++

"Ich weiß nicht genau, wie sie spielen werden. Sie sind nur Vierter, haben einige Spiele nicht so gespielt, wie man es erwarten konnte. Von daher werden wir morgen sehen, was auf uns zukommt. Das war schon gegen Athen so. Die haben auch mit Dreierkette gespielt, was wir nicht erwartet hatten."

+++ Kovac über mögliche Änderungen gegen Benfica +++

"Ich bin natürlich am Wochenende sehr enttäuscht und verärgert gewesen. Denn wenn man gegen Freiburg, Augsburg und Düsseldorf führt und alles hergibt und sechs Punkte verschenkt, die uns fehlen, ist das schlecht. Wir haben analysiert und gesehen, wo wir unsere Fehler gemacht haben. Es sind leider Fehler, die sich wiederholen. Man kann aber nicht alles über den Haufen schmeißen. Wir haben nur 14 Feldspieler. Zwei waren U23-Spieler. Wir werden also nicht alles über den Haufen schmeißen. Wir hatten schließlich auch gute Phasen. Ich bin überzeugt, dass die Spieler auch morgen wieder an ihre Leistungsgrenzen gehen."

+++ Kovac über Renato Sanches +++

"Es ist genau so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein junger Spieler, der sein Heimatland verlassen hat, musste sich erst einmal zurechtfinden. Er macht sehr gute Fortschritte. Er hat einige Einsätze gehabt, sehr viele gute Situationen und Spiele gehabt. Es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich bin genau wie der Klub mit der Entwicklung zufrieden. Man sieht ja, dass er wieder bei der Nationalmannschaft dabei ist. Der Junge ist auf einem guten Weg. Er ist noch jung und wird noch viel besser werden."

+++ Sanches über die Schwächen der Bayern in der Defensive, vor allem im Bezug auf Jerome Boateng +++

"Jeder weiß, dass Boateng ein großer Verteidiger ist, der schon sehr viel erreicht hat. Dinge, die ich gerne erreichen würden. Es sind Sachen passiert, das war nicht seine Schuld. Wir sind eine Mannschaft!"

+++ Sanches über die Veränderungen seit seiner Rückkehr nach München +++

"Ich habe schon ein paar Mal darüber geredet. Als ich damals hier ankam, war ich nicht bereit dafür. Ich brauchte Zeit. Und zum Glück fühle ich mich jetzt sehr gut, voller Selbstvertrauen. Dieses habe ich lange gesucht. Und ich glaube, dass es jetzt besser laufen wird."

+++ Sanches über einen besonderen Gast in der ersten Reihe +++

"Ja, das ist mein kleiner Bruder. Er ist mit meiner Familie hier und es ist sehr gut, ihn bei mir zu haben."

+++ Sanches über die Schwächen von Benfica +++

"Ich werde nicht in der PK über die Schwächen des Gegners sprechen. Der Trainer wird die Taktik vorgeben und uns sagen, was wir machen müssen."

+++ Sanches über das Problem, dass sowohl die Bayern als auch sein Herzensklub gewinnen müssen +++

"Wir als Bayern möchten gewinnen, das ist wichtig. Wir brauchen die drei Punkte. Alle Spiele, die wir spielen, wollen wir auch gewinnen. Ich hoffe trotzdem, dass Benficas Trainer bleibt."

+++ Sanches über Kovac +++

"Was den Trainer angeht, möchte ich mich nicht äußern. Ich konzentriere mich nur auf das Spiel, nicht auf den Trainer. Es gibt Auf uns Abs, so wie bei mir. Ich hoffe, dass der Trainer bleibt. Aber ich schaue nur auf die Partie. Das ist wichtig, mehr nicht."

+++ Sanches über die Resonanz auf seinen Auftritt im Hinspiel +++

"Ich habe beim letzten Mal einige Nachrichten erhalten. Es war mein Comeback in Portugal, in dem Land, wo ich Profisportler wurde. Das war sehr wichtig für mich, dass sich so viele Leute gemeldet haben."

+++ Sanches zu seinen Erwartungen gegen den Ex-Klub +++

"Das Hinspiel war sehr gut. Ich konnte etwas Selbstvertrauen gewinnen, als ich noch wenig davon hatte. Ich spüre die Unterstützung von den Kollegen. Es wird auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel für mich und meine Familie."

+++ Schiri mit BVB-Vergangenheit +++

Der Italiener Daniele Orsato wird das Spiel am Dienstagabend leiten. Für den 43-Jährigen ist es nach Angaben der UEFA der 26. Einsatz in Europas Königsklasse. Die Mehrzahl der Bayern-Profis kennt Orsato aus der vergangenen Saison. Da pfiff er das 2:1 des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla.

Orsato war Schiedsrichter bei einem ganz besonderen Spiel des BVB, dem 2:3 der Borussia im Viertelfinal-Heimspiel gegen AS Monaco im Frühjahr 2017. Die Partie wurde in Dortmund einen Tag nach der Absage wegen eines Bombenanschlags auf den Mannschaftsbus mit dem BVB-Team ausgetragen. Sie stand auch für Orsato unter besonderen Vorzeichen.

+++ Blick nach vorn? +++

Während im Umfeld des FC Bayern bereits fleißig über einen Nachfolger für Niko Kovac spekuliert wird, müssen sich der umstrittene Trainer und sein Team bereits auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) kommt Benfica SL zum Schlagabtausch nach München.