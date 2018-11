Matthäus über den kriselnden FC Bayern

Lothar Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht beim kriselnden Fußball-Bundesligisten FC Bayern München nur einen möglichen Nachfolger für den stark in der Kritik stehenden Trainer Niko Kovac.

"Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keinen anderen Trainer - außer Arsène Wenger - auf dem Markt. Bei Wenger sollten die Bayern, wenn sie ihn denn haben möchten, schnell reagieren. Sonst besteht die Gefahr, dass sie in München - wie in der Vergangenheit - wieder einmal den Kürzeren ziehen", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne bei "Sky".

Für den heutigen TV-Experten hängt die Krise der Bayern aber auch mit dem derzeitigen Auftreten der Mannschaft zusammen: "Was die Spieler des FC Bayern seit Längerem abliefern, ist absolut unprofessionell. Kein Herzblut, keine Leidenschaft, keine Konzentration", erkannte Matthäus.

Neben den Aktiven setzte es auch für den Bayern-Sportdirektor kritische Worte vom Weltmeister-Kapitän von 1990: "Auch Hasan Salihamidzic ist immer dann nicht zu sehen, wenn es darauf ankommt. Seit Wochen ist nichts von ihm zu sehen oder zu hören. Ich frage mich, wofür man einen Sportdirektor hat, wenn dieser nicht sprechen darf? Dann kann ich mir diese Position auch sparen", so die deutlichen Worte Matthäus'.

Zuletzt hatte sich lediglich Bayern Klubpräsident Uli Hoeneß zu Wort gemeldet und die Leistung der FCB-Profis beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf harsch kritisiert.