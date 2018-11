Erster Modeste-Einsatz für Köln 2019?

Anthony Modeste muss auf sein Comeback für den 1. FC Köln weiter warten

Mit der Rückkehr von Anthony Modeste hat Fußball-Zweitligist 1. FC Köln einen wahren Transfercoup gelandet. Offenbar müssen sich die FC-Fans aber noch ein wenig gedulden, bis der Franzose seinen ersten Einsatz in der laufenden Saison absolviert.

Bislang fehlt noch die offizielle Spielgenehmigung, ohne die der Neuzugang nicht für Pflichtspiele eingesetzt werden kann. Modestes Ex-Klub Tianjin Quanjian droht außerdem mit einer Klage und könnte vor den internationalen Gerichtshof CAS ziehen. Wie die "Bild" berichtet, könnte die Spielberechtigung aber immerhin noch im Laufe dieser Woche in Köln ankommen.

Der chinesische Erstligist pocht auf einen aus seiner Sicht gültigen Vertrag mit dem 30-Jährigen. Modeste hatte allerdings gekündigt, weil zwar sein Gehalt, nicht aber die vereinbarten Prämien erhalten zu haben.

Doch auch im Falle einer baldigen Genehmigung durch die FIFA wird Modeste auf einen Einsatz für den Zweitligisten noch warten müssen. Immerhin hat der Stürmer noch großen Trainings-Rückstand. Laut "Bild" ist es nicht unwahrscheinlich, dass Modeste seine Rückkehr auf dem Platz erst 2019 feiern kann.

Modeste macht Sonderschichten im Training

"Man merkt ihm noch ein wenig an, dass ihm das Training mit einer Lizenzmannschaft in den letzten Wochen fehlte", zitiert das Boulevardblatt FC-Trainer Markus Anfang. Modeste hatte sich nach seinem Abschied aus China Anfang Oktober bei der Kölner Reservemannschaft fit gehalten.

Nun muss Modeste, der in der Domstadt einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat, Sonderschichten im Training einlegen.

Für den aktuellen Tabellenzweiten stehen bis zur Winterpause noch vier Spieltage an, ehe es im neuen Jahr für rund eine Woche ins Trainingslager nach Mallorca geht (9. bis 17. Januar). Im Topspiel beim 1. FC Union Berlin am 31. Januar 2019 könnte Anthony Modeste dann auch wieder in der Kölner Startelf stehen.