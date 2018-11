Team, Trainer, Vorstand: Bayern-Umbruch auf allen Ebenen?

Der FC Bayern bereitet sich in der Champions League auf das Spiel gegen SL Benfica vor

Bei Bayern München stehen kurz- und mittelfristig einige gravierende Änderungen bevor. Und die betreffen nicht nur den überalterten Kader.

Uli Hoeneß kommt derzeit nicht zur Ruhe. Es besteht akuter Handlungsbedarf bei seinem FC Bayern - und das auf allen Ebenen. "Wir müssen jetzt alles hinterfragen", sagte der Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor wenigen Tagen angesichts der Krise.

Den angeschlagenen Münchnern steht kurz- und mittelfristig ein gravierender Umbruch bevor. Das betrifft nicht nur die aufgeregt diskutierte Personalie Niko Kovac, der bei einer Entlassung von Arsène Wenger oder Zinédine Zidane auf dem Trainerposten beerbt werden könnte.

Auch in der Führungsetage um Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist eine Neuausrichtung geplant. Vor allem aber steht dem überalterten Kader der Bayern im kommenden Sommer ein intensives Facelifting bevor.

Alternder Bayern-Kader auf dem Prüfstand

Von 21 gestandenen Profis sind zum Jahresende alleine zehn 30 und älter: Franck Ribéry (35), Arjen Robben (34), Rafinha (33), Manuel Neuer (32), Sven Ulreich, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Robert Lewandowski, Sandro Wagner (alle 30) und Mats Hummels (noch 29). Thomas Müller erreicht nächstes Jahr die 30.

Hoeneß hatte zuletzt deutlich gemacht, dass einige Stars nur noch auf Bewährung spielen würden. "Man muss den Spielern schon sagen, dass sie die nächsten drei, vier Monate unter Druck sind", betonte der Präsident im "kicker". Dann müsse man sehen, "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht".

Heißt: Wer nicht liefert, wird gnadenlos ersetzt. Denn: Hoeneß wiederholte auch seine grundsätzliche Absicht, 2019 für eine Transferoffensive und neue Stars tief in die Tasche zu greifen. Der FC Bayern werde "da viel machen", sagte der 66-Jährige. Investitionen im Umfang von mindestens 200 Millionen Euro sind angeblich denkbar.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht bevor

Selbst die Spieler machen sich über dringend benötigte Änderungen schon Gedanken. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, aber sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen", sagte zuletzt Kingsley Coman (22), dem neben Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Niklas Süle (alle 23) oder Corentin Tolisso (24) die Zukunft gehören soll: "Zur rechten Zeit muss man auch über neue Spieler nachdenken."

Das tun die Bosse - doch auch deren eigene Zukunft ist großes Thema bei den Bayern. Rummenigges Vertrag läuft 2019 aus. Es sollen zeitnah Gespräche über einen neuen Kontrakt geführt werden, eine Verlängerung gilt als Formsache und könnte eventuell schon am Freitag bei der Jahreshauptversammlung (ohne Wahlen) verkündet werden. Die Amtszeit von Hoeneß als Präsident endet ebenfalls 2019.

Stoiber: Hoeneß und Rummenigge machen weiter

"Ich bin mir persönlich absolut sicher, dass beide über 2019 hinaus weitermachen", sagte jüngst Edmund Stoiber, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Verwaltungsbeirats, der "AZ". Hoeneß habe laut Stoiber aber die "klare Vorstellung, dass er in der nächsten Amtsperiode seine Nachfolge regeln will. In den nächsten drei Jahren werden die Weichen für die Zukunft gestellt."

Dabei soll der frühere Bayern-Kapitän Oliver Kahn eine wichtige Rolle einnehmen, als Sportvorstand oder gleich als Vorstandschef. Vor allem Hoeneß hatte immer wieder versucht, Kahn nach dessen Karriereende 2008 zurück zu holen.

Aber auch über den Gladbacher Manager Max Eberl oder Philipp Lahm, bis 2024 eigentlich als Gesicht der Heim-EM vorgesehen, wird spekuliert. Was mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic (Vertrag bis 2020) passiert, ist offen.