Düsseldorf ehrt 54er-Weltmeister Turek

Die Fortuna erinnert mit Sondertrikot an Toni Turek

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf erinnert mit einem Sondertrikot an seinen "Teufelskerl" Toni Turek, den Weltmeister-Torwart von 1954.

Der Aufsteiger verkauft das anthrazitfarbene Shirt in historischem Design mit Sonderstickereien und Kragenkordel in limitierter Auflage.

Turek, verstorben am 11. Mai 1984, wäre am 19. Januar kommenden Jahres 100 Jahre alt geworden. Er hatte 1954 maßgeblichen Anteil am "Wunder von Bern", dem 3:2 im WM-Finale gegen die vermeintlich übermächtigen Ungarn. Vor dem Düsseldorfer Stadion steht eine Statue des Torhüters.