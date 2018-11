Nigeria und Südafrika lösen WM-Ticket

Nigeria und Südafrika fahren zur Fußball-WM der Frauen

Die Fußballerinnen aus Nigeria und Südafrika haben sich als erste afrikanische Teams für die Frauenfußball-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) qualifiziert.

Nigeria zog durch ein 4:2 (0:0, 0:0) im Elfmeterkrimi gegen Kamerun ins Finale der Afrika-Meisterschaft in Ghana ein, anschließend sicherte sich Südafrika durch ein 2:0 (1:0) gegen Mali die erstmalige WM-Teilnahme.

Die Halbfinal-Verlierer duellieren sich im kleinen Finale am Freitag um das dritte und letzte afrikanische WM-Ticket. Ausgelost wird die Gruppenphase der Endrunde am 8. Dezember in Paris.