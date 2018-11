Napoli-Star Hamsik wäre "fast beim BVB gelandet"

Marek Hamsik wäre fast beim BVB gelandet

Vor knapp zwei Jahren kursierte das Gerücht durch die Medien, der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund habe konkretes Interesse an Marek Hamsik vom SSC Neapel. Nun bestätigte der Slowene die Spekulationen.

"Ich wäre fast mal beim BVB gelandet und habe mit dem Klub verhandelt, das stimmt", gab Hamsik in einem Interview mit der "Sport Bild" zu. Die Gespräche seien aber nicht einfach gewesen.

"Man sagte mir, dass der Klub erst Spieler verkaufen müsse, bevor sie mich holen können. Das hat sich bis in den August gezogen", erklärte Hamsik weiter und ergänzte: "Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon die Vorbereitung mit Neapel begonnen und wollte nicht mehr weg."

Die damals geforderte Ablösesumme soll über seinem gehandelten Markwert von 35 Millionen Euro gelegen haben. Beim BVB sollte Hamsik Henrikh Mhkitaryan ersetzen, der zu Manchester United gewechselt war.

Der slowakische Nationalspieler steht seit 2007 bei Napoli unter Vertrag und genießt unter den Anhängern mittlerweile Kultstatus. In 513 Pflichtspielen erzielte der 31-Jährige 120 Tore für die Italiener und bereite 110 weitere Treffer vor.

Ex-Bayern-Trainer Ancelotti "muss niemandem etwas beweisen"

In dem Interview äußerste sich Hamsik außerdem zu seinem Trainer Carlo Ancelotti. "Er ist ein toller Coach. Bei seinen Ansprachen merkt man, dass er lange Spieler war. Er weiß, wie es in einer Mannschaft läuft, wie er mit den Profis reden muss. Dazu kommt, dass er ein sehr liebenswerter Mann ist", schwärmte er vom ehemaligen Coach des FC Bayern.

Trotz der wenig erfolgreichen Zeit in München, müsse Ancelotti "niemandem etwas beweisen. Er hat schon so viel gewonnen als Trainer, das ist Beweis genug. Er kommt mir auch nie gestresst oder hektisch vor. Im Gegenteil, er ist sehr gechillt", so Hamsik.