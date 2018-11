Stimmen: Kovac "reißt sich auch den Arsch auf"

FC-Bayern-Coach Niko Kovac bekam Rückendeckung

Der FC Bayern München hat Benfica Lissabon mit 5:1 aus der Allianz Arena geschossen und Coach Niko Kovac damit Luft verschafft. Die TSG Hoffenheim hat derweil in einer dramatischen Partie alle Chancen verspielt. Die Stimmen zu den Spielen:

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Wir haben heute über die komplette Zeit sehr konzentriert agiert, nichts zugelassen. Endlich hat sich die Mannschaft für ihren Aufwand belohnt und über 90 Minuten die Leistung gebracht. Die Mannschaft hat Qualität, das wissen wir alle. Anscheinend braucht sie aber die großen Spiele. In Dortmund und in der Champions League haben wir es gut gemacht, aber gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften tun wir uns schwer, offenbar weil die Mannschaft denkt, es geht von alleine."

Arjen Robben (FC Bayern): "Die Tore waren wichtig für uns, für die Mannschaft. Natürlich ist es immer schön, wenn du Tore schießt. Aber es war uns ganz wichtig, nach der bitteren Enttäuschung wieder aufzustehen und ein gutes Spiel zu zeigen, auch für das Publikum. Wenn du am Boden bist, musst du aufstehen. Wir hätten gerne zu Null gespielt, auch für Manu. Aber ein 5:1 ist überzeugend. Das ist das, was wir brauchen."

... über Coach Niko Kovac: "Es ist ja normal, dass der Trainer dann auch Kritik bekommt. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Ich habe mich wirklich für ihn gefreut. Das hat er sich verdient, auch als Mensch. Er gehört zu uns. Er reißt sich auch den Arsch auf. Ich habe mich wirklich gefreut."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Das Gegentor darf nicht passieren. Einer so erfahrenen Mannschaft darf das nicht passieren. Wir sind oft in Führung, oft auch mit zwei Toren. Aber wir schaffen es nicht, über 90 Minuten so eine konzentrierte Leistung zu bringen. Aber es ist auch fast jeder Schuss ein Treffer gegen uns. Aber heute war wirklich gut. So wollen wir weitermachen."

über die Diskussionen um Kovac: "Das Spiel hat für sich gesprochen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Mannschaft die Verantwortung übernommen hat. Dass sie endlich wie Bayern München gespielt hat und für den Trainer und für den Klub."

... über die Gerüchte, Bayern denke über Arsene Wenger als neuen Coach nach: "Nein. Hundertprozentig nein."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Die Gelb-Rote Karte ist in meinen Augen ein absoluter Skandal. Das war beides keine Gelbe Karte. Wir haben es herausragend gemacht in Unterzahl, aber der Ball muss halt rein."