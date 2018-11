Medien: Bayern-Quartett zum Rapport bestellt

Vier Profis des FC Bayern München mussten zum Rapport

Am Dienstagabend sorgte der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München mit einem 5:1-Sieg über Benfica SL in der Champions League vorerst dafür, dass in den nächsten Tagen etwas mehr Ruhe an der Säbener Straße herrschen dürfte. Doch für diesen Erfolg war im Vorfeld offenbar ein gehöriges Unwetter vonnöten.

Laut "Bild" soll es einen Tag vor dem Spiel in der Königsklasse mächtig gekracht haben. Dem Bericht nach haben Bayern-Präsident Uli Hoeneß und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gleich vier Führungsspieler zum Rapport gerufen.

Um 15 Uhr mussten am Montag sowohl Kapitän Manuel Neuer als auch Vize-Kapitän Thomas Müller sowie Franck Ribéry und Robert Lewandowski bei den Bossen antanzen und sich vor allem von Hoeneß einiges anhören. Nach mehreren schwachen Auftritten fanden sich die Münchner zuletzt auf dem fünften Platz der Fußball-Bundesliga wieder.

Trotz der Schwächephase zeigten sich die vier besagten Spieler offenbar nicht komplett einsichtig. Stattdessen sollen Müller und Co. versucht haben, ihre durchwachsenen Leistungen zu rechtfertigen.

Laut "Bild" gab es zudem offene Kritik an Niko Kovac. Der Bayern-Trainer soll beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf am zurückliegenden Wochenende zu viele unverständliche Entscheidungen getroffen haben. Außerdem sei sein Einfluss von der Seitenlinie zu gering gewesen, monierte das Quartett.