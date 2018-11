Transfer im Winter? Mané in Köln gehandelt

Bei Sporting nicht mehr gefragt: Carlos Mané

Mit 27 Punkten aus 14 Spielen und Tabellenplatz zwei befindet sich der 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs. Nichtsdestotrotz wollen die Domstädter im Winter personell nachlegen. Gesucht wird ein schneller Mann für die Außenbahn. Eine Spur führt nach Lissabon.

Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, zeigen die Kölner Interesse am ehemaligen Stuttgarter Carlos Mané. Der 24-Jährige steht bei Europa-League-Teilnehmer Sporting unter Vertrag, ist dort allerdings ohne Perspektive. Nun wittert der Effzeh seine Chance und strebt eine Leihe mit Kaufoption an.

In der laufenden Saison stand der schnelle Flügelflitzer nur in vier Pflichtspielen auf dem Platz. Trainer Marcel Keizer baut nicht auf Mané, der mit seiner Situation unzufrieden ist und den Verein trotz eines bis 2020 gültigen Vertrages verlassen will.

Der Angreifer galt lange Zeit als eines der größten Offensivtalente Portugals. Beim Verband des amtierenden Europameisters durchlief er alle Juniorenteams bis zur U21. Auf Klubebene blieb ihm der Durchbruch bislang allerdings verwehrt.

Carlos Mané beim VfB Stuttgart vom Verletzungspech verfolgt

Dabei hatte sein zweijähriges Leihspiel beim VfB Stuttgart durchaus vielversprechend begonnen. Beim damaligen Zweitligisten stieg Mané schnell zum Leistungsträger auf, sammelte in 19 Einsätzen sechs Tore und neun Assists.

Doch dann der Schock: Nach einem Knorpelschaden im Knie musste der Stürmer im April 2017 unters Messer und fiel ein Dreivierteljahr aus.

Mühsam kämpfte er sich zurück, nur um sich erneut schwer zu verletzen. Ein Sehnenriss im Oberschenkel bedeutete das Aus beim VfB.

Zurück bei Sporting gelang es Mané nicht, sich für einen Stammplatz zu empfehlen. In Köln wären seine Aussichten auf regelmäßige Spielpraxis ungleich besser, schließlich passt der 24-Jährige perfekt ins gesuchte Profil.