Auszeichnung für Austria-Vorstand Kraetschmer

Austria-Vorstand Markus Kraetschmer wird geehrt

Austria Wiens Klubvorstand Markus Kraetschmer räumt den Preis für den Sport Business Manager des Jahres 2018 ab.

Markus Kraetschmer, Vorstand von Bundesligist Austria Wien, ist Sport Business Manager des Jahres 2018. Kraetschmer erhielt am Dienstag im Haus des Sports in Wien den Victor in der Hauptkategorie. 100 Experten hatten die Besten in sechs Kategorien nominiert, die Wahl erfolgte via Onlinevoting mit 10.000 abgegebenen Stimmen.

Die weiteren Sieger sind die Straßen-Rad-WM in Tirol (Marketing-Kampagne des Jahres), Bosch eBike Systems (Innovation), Sport 2000 Patscheider (Sporthändler), Schladming-Dachstein (Sporttourismus-Region) und Hubert Neuper (Ehrenpreis).

Markus Kraetschmer zum "Sport Business Manager des Jahres" gewählt https://t.co/SLPnwNUK4B pic.twitter.com/5vWOS6kAjE — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 28. November 2018

apa