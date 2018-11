Bobic schließt baldige Abgänge von Jovic und Haller aus

Fredi Bobic ist seit 2016 bei Eintracht Frankfurt

Mit dem DFB-Pokalsieg feierte Eintracht Frankfurt in der Vorsaison den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Trotzdem schaffte es der Fußball-Bundesligist, den Großteil seines Kaders zu halten.

Auch Stürmer Ante Rebic blieb trotz des Final-Triumphs sowie einer starken Fußball-WM bei der SGE. "Wir wollten Ante behalten, wir haben ihn behalten. Und es lagen schöne Summen auf dem Tisch, die für Eintracht Frankfurt auch Rekord gewesen wären", verriet Sportvorstand Fredi Bobic im "Phrasenmäher Podcast" über den Sommer.

2015 wechselte Nationalspieler Kevin Trapp für rund zehn Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und ist bis heute Rekord-Verkauf der Hessen.

Da Frankfurt auch in dieser Spielzeit auf Erfolgskurs ist, wurden die Eintracht-Stars zuletzt immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. So berichteten diverse Medien über den drohenden Abgang von Sturmduo Luka Jovic und Sébastien Haller.

Doch Bobic dementierte: "Warum soll einer jetzt gehen? Wir spielen jetzt erstmal diese Saison. Dass die Spieler vielleicht irgendwann den Verein verlassen, weil sie größer werden als der Verein, auch von ihrer Qualität her, das ist doch normal."

Eintracht Frankfurt weiter erfolgreich

Doch durch den Erfolg könnten die Senkrechtstarter auch von einem Verbleib überzeugt werden. In der Bundesliga steht das Team von Trainer Adi Hütter momentan auf dem dritten Platz - noch vor dem FC Bayern. Bobic besitzt hieran einen großen Anteil.

Seit 2016 arbeitet der 47-Jährige am Main. Dabei verfolgte der Manager eine simple Divise: "Du musst arbeiten wollen. Du musst Freude an dem haben, was du tust. Du musst sehr viel unterwegs sein. Du musst Menschen kennenlernen wollen."