Medien: Bayern München im Rennen um Chelsea-Talent vorne

Callum Hudson-Odoi steht beim FC Bayern offenbar auf dem Zettel

Englische Talente sind in der Fußball-Bundesliga gerne gesehen. Offenbar könnte schon bald ein neues Juwel nach Deutschland wechseln: Der FC Bayern ist offenbar an einem Chelsea-Youngster interessiert.

Wie die englische "Sun" berichtet, steht Callum Hudson-Odoi beim deutschen Rekordmeister ganz oben auf der Liste. Der FC Bayern soll sich im Werben um den 18-Jährigen obendrein in der Pole Position befinden.

Andere Interessenten, wie der FC Barcelona, der FC Arsenal oder Juventus Turin, haben demnach geringere Chancen auf eine Verpflichtung.

Offenbar hat sich die positive Entwicklung anderer Talente von der Insel in der Bundesliga herumgesprochen. So feiert der BVB in dieser Saison seinen Überflieger Jadon Sancho, in Hoffenheim zeigt Reiss Nelson sein Können. Hudson-Odoi gewann mit der U17-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr die Weltmeisterschaft mit den "Young Lions", auch BVB-Angreifer Jadon Sancho war Teil des Teams.

Laut "Sun" könnte der FC Bayern nun schon im Winter zuschlagen. Der Flügelstürmer hat in London zwar noch einen Vertrag bis 2020, allerdings besteht bei den Blues wenig Hoffnung auf Einsatzzeiten. In München könnte der Youngster indes langfristig in die Fußstapfen von Arjen Robben und Franck Ribéry treten, so das Blatt.

Chelsea-Trainer Sarri will Platz für Hudson-Odoi finden

Chelsea-Coach Maurizio Sarri ließ Hudson-Odoi in dieser Saison zweimal in der Premier League und einmal im Super Cup auflaufen. Ansonsten kommt er im Reserve-Team zum Einsatz.

"Er muss sich noch stark verbessern, vor allem in der Defensive", so der italienische Trainer zuletzt über den 18-Jährigen. Dennoch hatte Sarri auch lobende Worte übrig: "Er hat großes Potenzial, aber er muss arbeiten. Das ist normal für sein Alter. Ich möchte Platz für ihn finden. Das ist aber nicht einfach bei einem Kader von 28 Spielern."