Kein Markt? Kagawas Wunschziel rückt in die Ferne

Shinji Kagawa denkt für einen Abschied vom BVB nach

Shinji Kagawa vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist mit seiner Situation unzufrieden. Jüngst erklärte der BVB-Angreifer, über einen Wechsel im Winter nachzudenken. Doch ein Engagement in Spanien, seinem Wunschziel, gestaltet sich offenbar schwierig.

Wie der "kicker" berichtet, gibt es in der Primera División "aktuell keinen Markt" für den 29-Jährigen. Dabei hofft der Japaner, gerade dort einen neuen Klub zu finden. "Ich kann meine Karriere nicht beenden, ohne nach Spanien zu gehen. Das möchte ich unbedingt tun", so der Offensivspieler gegenüber "Nikkan Sports".

Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang der FC Sevilla genannt. Der aktuelle Tabellenführer in La Liga hat demnach aber zurzeit kein Interesse an Kagawa.

Optionen für einen Spanien-Wechsel habe es indes im Sommer gegeben, der 95-fache Nationalspieler hatte dem "kicker" zufolge jedoch zu hohe Ansprüche. Seine Wunschvereine Atlético Madrid, Real oder der FC Barcelona zeigten aber kein Interesse.

BVB-Sportdirektor Zorc zeigt Verständnis

Somit bleibt die Zukunft des langjährigen Dortmunders weiter offen. Möglich scheint noch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga, immerhin soll der VfB Stuttgart Interesse zeigen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigte Anfang der Woche Verständnis für den wechselwilligen Japaner. "Shinji ist ein sehr verdienter Spieler von Borussia Dortmund", so Zorc gegenüber der "WAZ". Nach der Hinrunde wolle man sich "zusammensetzen und ein vertrauenvolles Gespräch führen".

Sollte Kagawa den BVB nicht im Winter wechseln, müsste er sich unter Trainer Lucien Favre wohl weiterhin mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Unter dem Schweizer schaffte es Kagawa zuletzt nicht mehr in den Spieltagskader der Borussia, allein beim Testspiel gegen Drittligist Lotte (3:2) durfte er über die volle Spielzeit agieren. Sein Vertrag in Dortmund ist noch bis 2020 datiert.