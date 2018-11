Hoffenheim legt RB-Trainer Vertragsangebot vor

Marco Rose soll Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim beerben

Seit gut zwei Monaten ist das Interesse bekannt, nun könnte alles ganz schnell gehen: Die TSG Hoffenheim steht offenbar kurz davor, einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Julian Nagelsmann zu verpflichten.

Dem ehemaligen Bundesliga-Spieler und heutigen Trainer von RB Salzburg, Marco Rose, soll nach Informationen des "kicker" ein unterschriftsreifes Vertragsangebot der Hoffenheimer vorliegen.

Über drei Jahre liefe der neue Kontrakt von Rose bei der TSG, berichtet das Fachmagazin unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise in Österreich. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel in Roses bis 2020 datiertem Vertrag in Salzburg.

Rose gilt als idealer Nagelsmann-Nachfolger

Bereits am vergangenen Montag hatte die "Bild" über Roses Verhandlungen mit der TSG berichtet. In der Zeitung hieß es jedoch, Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz stehe dem Wechsel im Weg. Er will den Erfolgstrainer unbedingt halten und versucht offenbar, Rose den Verbleib mit einer Gehaltserhöhung schmackhaft zu machen.

Rose gilt in Hoffenheim als idealer Nachfolger von Julian Nagelsmann, der im Sommer zu RB Leipzig wechselt. Ähnlich wie Nagelsmann ist Rose taktikversessen und gilt als innovativ. In der Europa League steht Salzburg dank Rose sogar vor Markenkonkurrent RB Leipzig auf Platz eins der Gruppe B.