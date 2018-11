Finnbogason exklusiv: "Keine einfache Situation"

Alfred Finnbogason hat nach Paco Alcácer die beste Torquote in der Bundesliga

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg ist der FC Augsburg in der Tabelle der Fußball-Bundesliga bis auf Platz 13 durchgereicht worden. Beim Tabellenletzten VfB Stuttgart (Samstag ab 15:30 Uhr) sind die Fuggerstädter gefordert, den Negativtrend rechtzeitig zu stoppen.

Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Knipser Alfred Finnbogason, der in dieser Saison trotz einiger Verletzungssorgen in sechs Spielen bereits sieben Tore erzielt hat und erneut der gefährlichste Augsburg-Stürmer ist.

weltfussball hat exklusiv mit dem 29-Jährigen über seine Rückkehr in den Kader, den kommenden Gegner VfB Stuttgart und die Saisonziele mit den bayrischen Schwaben gesprochen.

Herr Finnbogason, Ihr FC Augsburg hat zuletzt nach nur einem Punkt aus drei Spielen die Platzierung in der oberen Tabellenhälfte eingebüßt. Sind Sie schon gerüstet für den Abstiegskampf in der Bundesliga?

Alfred Finnbogason: Wir befinden uns momentan in keiner einfachen Situation. Wir spielen zwar gut, können uns aber nicht für den Aufwand belohnen. Grundsätzlich ist der Klassenerhalt nach wie vor das oberste Ziel des FC Augsburg, dafür kämpft auch jeder einzelne in der Mannschaft.

Der kommende Gegner heißt VfB Stuttgart und steht momentan mit dem Rücken zur Wand. Wie müssen Sie in diesem Spiel konkret auftreten, um drei Punkte aus der Mercedes-Benz-Arena mitzunehmen?

Man darf die Stuttgarter auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben eine starke Mannschaft und mit Markus Weinzierl auch einen sehr guten Trainer. Wir müssen bei diesem Auswärtsspiel alles geben und im Kollektiv die Punkte erkämpfen. Vor dem Tor müssen wir unsere Chancen nutzen.

Mit Ihrer Rückkehr in den Kader verbinden die Augsburg-Anhänger große Hoffnungen, immerhin haben Sie bisher sieben Tore in sechs Ligaspielen geschossen. Was hat Sie im bisherigen Saisonverlauf trotz mehrerer Verletzungspausen so stark gemacht?

Bei Verletzungen ist es immer wichtig, sein Ziel im Auge zu behalten. Ich will spielen und in der Bundesliga Tore schießen. Das motiviert mich auch während Verletzungspausen. Dass es in den bisherigen Spielen gut gelaufen ist, habe ich auch meinen Mitspielern zu verdanken, die mich immer wieder gut in Szene setzen.

Finnbogason: "Konzentriere mich auf den FC Augsburg"

Vertraglich sind Sie noch bis 2020 an den FC Augsburg gebunden. Wie lautet Ihr mittelfristiges Karriereziel mit dem FCA?

Ich will dem FCA helfen, sich weiter in der Bundesliga zu etablieren und als Stürmer konstant gute Leistung zeigen. Wenn wir das Potenzial in der Mannschaft voll ausreizen, ist einiges möglich!

Sie haben vor ihrem Wechsel in die Bundesliga im Frühjahr 2016 schon in sechs unterschiedlichen Ländern gespielt. Was macht für Sie den deutschen Fußball so besonders – im Vergleich etwa zur spanischen La Liga oder zur niederländischen Eredivisie.

Jede Liga hat ihre Besonderheiten. Die La Liga ist technisch sehr stark, in der Bundesliga kommt da auch noch eine sehr schnelle Spielweise dazu. Am Ball hat man da meist wenig Zeit. Mir macht es unglaublich Spaß hier zu spielen und die Spielanlage liegt mir auch.

Mit Ihren Leistungen in der Bundesliga und in der isländischen Fußball-Nationalmannschaft haben Sie längst auch die Konkurrenz in- und außerhalb Deutschlands auf sich aufmerksam gemacht. Welche Liga / welcher Klub wäre für Sie noch einmal ein besonderer Anreiz?

Natürlich gibt es viele interessante Ort und Vereine, die ich noch nicht kenne, aber damit beschäftige ich mich momentan nicht. Ich konzentriere mich auf den FCA und das Spiel in Stuttgart am Samstag.

Das Gespräch führte Mats-Yannick Roth