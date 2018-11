Bayern-Kandidat Wenger spricht über seine Zukunft

Arsène Wenger wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

22 Jahre arbeitete Arsène Wenger als Teammanager beim FC Arsenal, bevor er im Sommer den Hut nehmen musste. Seit der Fußball-Bundesligist Bayern München in der sportlichen Krise steckt, wird der Franzose immer wieder als Trainer-Kandidat gehandelt. Nun hat Wenger über seine Zukunft gesprochen.

"Ich vermisse das Spielfeld. Was ich nicht vermisse, ist das Drumherum", sagte Wenger beim Event "Stars of Sports". "Ich träume davon, mich als Trainer weiterzuentwickeln. Besonders gerne würde ich meine Erfahrung weitergeben."

In den vergangenen Wochen kochten immer wieder Gerüchte hoch, Wenger könne der Nachfolger von Trainer Nico Kovac beim FC Bayern werden. Der Kroate steht schon länger unter Druck, da der deutsche Rekordmeister seinen eigenen Ansprüchen in der Liga bislang weit hinterherläuft.

Nach dem dominanten 5:1-Sieg über Benfica Lissabon in der Champions League hatte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic Gespräche mit Wenger aber dementiert. "Selbstverständlich" werde Kovac auch am Samstag in der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen als Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf der Bank sitzen.

Kontakt zu Wenger habe es daher noch nicht gegeben. "Hundertprozentig nein", beteuerte Salihamidzic.