Ex-Spieler stärkt Kovac: "Strenger, aber Top-Trainer!"

Haris Seferovic (l.) spielte unter Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Haris Seferovic hat sich in höchsten Tönen über seinen einstigen Trainer Niko Kovac geäußert. Der Schweizer glaube fest daran, dass Kovac die Ergebniskrise beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München gestärkt überstehen werde.

"Niko kämpft sich überall raus! Er ist ein Top-Typ und ein sehr strenger, aber Top-Trainer! Er wird die Kurve mit Bayern kratzen", zeigte sich Seferovic, der mittlerweile bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht und beim 1:5 der Portugiesen in München am vergangenen Dienstag eingewechselt wurde, gegenüber der "Bild" zuversichtlich.

Niko Kovac und Haris Seferovic arbeiteten zwischen 2016 und 2017 bei Eintracht Frankfurt zusammen. Unter dem kroatischen Chefcoach entwickelte sich Seferovic sportlich weiter, ehe er im Sommer 2017 den Schritt in die portugiesische Liga Nos wagte.

Seferovic: "Ich glaube an Niko!"

Sportlich war der 47-jährige Übungsleiter zuletzt deutlich angezählt worden, nachdem er mit dem FC Bayern in der Bundesliga auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht war. Ex-Schützling Seferovic glaubt aber noch fest an die Wende: "Ich wünsche ihm das von Herzen, denn ich weiß aus Frankfurt, was er leistet und wie er arbeitet. Er ist ein Typ, der sich durchsetzt. Ich glaube an Niko! Wenn er etwas will, dann kämpft er, bis er es bekommt", weiß der Linksfuß, der in der laufenden Champions-League-Spielzeit einen Treffer für Lissabon erzielte.

Beim Blick auf seinen Ex-Klub aus Hessen geriet Seferovic gegenüber der "Bild" ins Schwärmen. "Die Eintracht hat einen Super-Lauf! Das freut mich total – für die alten Kollegen, die tollen Fans und den ganzen Verein. Ich hoffe sehr, dass diese Serie in Frankfurt so weitergeht", traut der 26-Jährige der SGE den erneuten Sprung ins internationale Geschäft zu.