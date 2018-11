Sánchez unter Mourinho außen vor: Flucht nach Paris?

Alexis Sánchez will Manchester United offenbar verlassen

Von wegen verletzt: Manchester Uniteds Trainer José Mourinho hat am Mittwoch verraten, dass er in der Champions League freiwillig auf Angreifer Alexis Sánchez verzichtete. Der denkt nun offenbar an einen Abgang.

"Nein, Sánchez ist nicht verletzt", erwiderte Mourinho am Mittwoch schmallippig auf die Frage nach dem Befinden des Angreifers. Dabei hatten sich viele Experten das Fehlen des Chilenen im Kader gegen Young Boys Bern lediglich mit einer Verletzung erklären können. Doch Mourinho verzichtete offenbar bewusst auf seinen Schützling.

Sánchez hat laut dem "Mirror" Angst, keine Zukunft mehr bei den Red Devils zu haben. Demnach habe der 29-Jährige einigen Freunden schon verraten, er wolle den Klub verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln.

Provoziert Mourinho den Sánchez-Abgang?

Dem Blatt zufolge wird sogar gemunkelt, Mourinho habe extra öffentlich gesagt, Sánchez sei nicht verletzt gewesen, um zu verdeutlichen, dass er nicht mehr auf seine Dienste setzt.

Sánchez kommt in der laufenden Saison nur auf fünf Startelfeinsätze in der Premier League, lediglich ein Tor erzielte er in zehn Spielen. Im Januar 2018 war Sánchez im Tausch gegen Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal zu Manchester United gewechselt.