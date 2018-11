Fredi Bobic vom Frankfurter Erfolg überrascht

Fredi Bobic will die Erfolgsserie ausbauen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt erlebt in dieser Saison einen wahren Höhenflug. Dennoch warnte Sportvorstand Fredi Bobic vor "anspruchsvollen Wochen", die Frankfurt vor der Winterpause noch zu bewältigen habe.

"Dass die Serie so lange anhält, habe ich wirklich nicht gedacht. Aber dass wir eine ordentliche Saison spielen können, davon war ich überzeugt", freute sich Bobic im "Sportbuzzer"-Interview über den momentanen Erfolg.

Dabei startete die Eintracht schwach in die aktuelle Spielzeit. Mickrige vier Punkte standen nach dem fünften Bundesliga-Spieltag auf der Habenseite der Adler.

"Nach unserem personellen Umbruch und dem Trainerwechsel brauchten wir einfach Zeit", blickte der Frankfurter Sportvorstand auf den Saisonstart zurück: "Wir mussten daher konsequent dem Spielerkader und dem Trainerteam vertrauen, was alle Verantwortlichen zu jedem Zeitpunkt getan haben."

Fredi Bobic erwartet beim VfB Stuttgart weiter den nötigen Punch

Mittlerweile sind die Hessen seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen. Die Siegesserie verleitet Bobic aber keinesfalls zum Abheben. "Die nächsten Wochen bis Weihnachten sind sehr anspruchsvoll mit sieben Spielen, fünf in der Bundesliga und zwei in der Europa League. Da wird sich zeigen, ob wir weiterhin stabil sind und diesen Punch entwickeln können, der uns in den vergangenen Wochen so stark gemacht hat", blieb der 47-Jährige zurückhaltend.

Zudem bekräftigte Bobic erneut, dass die Eintracht in Zukunft nicht gewillt sei, Leistungsträger abzugeben. "Es ist wichtig, immer wieder Topspieler zu halten und im ersten Moment auf die große Summe zu verzichten. Das werden wir in Zukunft noch häufiger so machen."