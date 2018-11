Rick van Drongelen bereut HSV-Verbleib nicht

Rick van Drongelen ist beim HSV gesetzt

2017 wechselte Rick van Drongelen von Sparta Rotterdam zum Hamburger SV. Gleich in seiner ersten Spielzeit stiegen die Hanseaten aus der Fußball-Bundesliga ab. Trotzdem blieb der Innenverteidiger beim HSV.

"Es war die richtige Entscheidung. Ich wollte unbedingt spielen. Das habe ich mir beim HSV erhofft. Und es hat geklappt. Ich stand bei allen Liga-Spielen auf dem Platz", äußerte sich der 19-Jährige gegenüber der "Bild" bezüglich seines Verbleibs bei den Rothosen.

Nachdem die Hamburger zu Saisonbeginn schwächelten, liegt der Traditionsklub momentan auf dem ersten Patz des deutschen Unterhauses. "Wir haben die Liga angenommen und wissen, was uns Woche für Woche erwartet", so van Drongelen über die aktuelle Situation.

Van Drongelen begeistert von HSV-Fans

Dies kommt auch in der Stadt an. Über die Stimmung in Hamburg zeigte sich der Niederländer erfreut: "Ich hatte gehofft, dass es so kommt. Aber ich bin positiv überrascht. Die Fans stehen wie ein Mann hinter uns. Die Intensität, die von der unglaublichen Unterstützung ausgeht, ist enorm."

Nichtsdestotrotz hat van Drongelen ein klares Ziel: "Ich will natürlich auf dem höchsten Level spielen, um mich weiter zu entwickeln. Das wäre logischerweise die 1. Bundesliga. Und das würde ich am liebsten mit dem HSV."