Kovac erhält Rückendeckung von Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge hält an Niko Kovac fest

Nach dem peinlichen Remis gegen Fortuna Düsseldorf (3:3) am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga kündigte Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, eine tiefgründige Analyse an und stellte damit erstmals auch Trainer Niko Kovac infrage.

Nun sprach Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dem Bayern-Coach das Vertrauen aus. "Es ist der Wunsch, dass wir lange mit ihm zusammenarbeiten", zitiert die "Abendzeitung" den 63-Jährigen: "Ich wünsche mir, dass er nicht nur an Heiligabend 2018 unser Trainer ist, sondern auch an Heiligabend 2019 und 2020."

Kovac sei ein "extremer Charakter im positiven Sinne" und kenne den Verein, so Rummenigge: "Er ist ein Mensch, der mir gefällt."

Der FCB-Vorstandschef schwärmte aber nicht nur von Kovac, sondern nahm den Kroaten auch in die Pflicht: "Ich sehe einen Trainer, der kämpft, der bereit ist, ein paar Dinge zu verändern. Und er muss auch ein paar Dinge verändern."

In München seien alle bereit, Kovac diese Chance zu geben, dennoch müsse der Trainer liefern: "Am Ende des Tages müssen natürlich die Ergebnisse stimmen. Platz fünf ist nicht der Platz, der am Ende der Saison belegt werden darf."

Der Rückstand der Bayern auf Spitzenreiter Borussia Dortmund ist nach dem vierten sieglosen Bundesliga-Heimspiel am Stück auf neun Punkte angewachsen. Mit dem 5:1-Kantersieg in der Champions League gegen Benfica hat sich Kovac zunächst etwas Luft verschafft.

Rummenigge: Bayern-Zukunft? "Man muss bereit sein, irgendwann loszulassen"

Rummenigge äußerte sich außerdem zu den Spekulationen über die potenziellen Nachfolger von ihm und Uli Hoeneß. "Es wird nicht leicht, einen neuen Hoeneß oder einen Nachfolger für mich zu finden. Wir müssen versuchen, einen fließenden Übergang hinzukriegen", erklärte der Europameister von 1980.

Für den 63-Jährigen steht aber fest, dass er sein Amt beim Rekordmeister nicht ewig ausführen wird: "Man muss auch bereit sein, irgendwann loszulassen. Ich möchte nicht zum Friedhof der Kuscheltiere gehören."

Rummenigges Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft 2019 aus. Eine Woche zuvor hatte der ehemalige Angreifer erklärt, dass Hoeneß und andere Mitglieder des Aufsichtsrates ihn gebeten haben, darüber nachzudenken, den Vertrag zu verlängern. "Das werde ich in nächster Zeit tun", so Rummenigge.