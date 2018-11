Jonas Hofmann nach BVB-Aus "nicht nachtragend"

Jonas Hofmann ist der neue Leistungsträger der Gladbacher

Bei Borussia Dortmund gelang Jonas Hofmann der Sprung vom Jugendspieler zum Profi-Fußballer. Richtig durchsetzen konnte sich der heutige Gladbacher nie. Böse ist Hofmann dem BVB deswegen aber nicht.

"Ich habe beim BVB meinen ersten Profivertrag unterschrieben, deswegen ist der Klub natürlich etwas Besonderes für mich", sagte Hofmann bei "Reviersport". "Aber so sind die Lebenswege, manchmal passt es nicht. Ich glaube an das Schicksal, deswegen bin ich auch nicht nachtragend." Vor allem sei er nun glücklich, sich in Gladbach durchgesetzt zu haben.

Seit Januar 2016 ist der Mittelfeldspieler für die Fohlen aktiv, hatte am Niederrhein aber häufig mit Verletzungen, wie einem Innenbandriss, zu kämpfen. "Es gab immer wieder Momente in der Reha, in denen ich keine Lust mehr hatte. Das hat aber jeder, das ist menschlich. Am Ende zählt es, nach vorne zu schauen und positiv zu bleiben", meinte Hofmann.

Der Kampf zurück ins Team hat sich für den 26-Jährigen ausgezahlt. Auf seiner neuen Achter-Position trumpft Hofmann auf und hat als Stammspieler mit fünf Toren erheblichen Anteil am Aufschwung der Borussia. "Das hängt natürlich mit meiner neuen Position zusammen, die Acht liegt mir. Ich habe in der Vorbereitung extrem hart gearbeitet, das bekomme ich nun zurück", erklärte der gebürtige Heidelberger.

Hofmann träumt vom DFB

Durch seine guten Leistungen macht sich Hofmann auch Hoffnungen auf eine DFB-Berufung. "Es ist ein Traum von mir, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen", verriet der 26-Jährige. Er hoffe, eingeladen zu werden, wenn er weiter so gut spiele.

Auch eine Vertragsverlängerung in Gladbach steht dann im Raum. "Ich fühle mich hier wohl und kann mir eine Vertragsverlängerung sehr gut vorstellen", erklärte Hofmann. "Jetzt müssen wir schauen, wann wir die Verhandlungen aufnehmen. Aber wenn ich meine Leistung weiter bestätige, dann wird das schon hinhauen." Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2020.