Kroos beruhigt Real-Fans: "Fühle mich zuhause"

Toni Kroos fühlt sich bei Real Madrid zuhause

Allen Wechselgerüchten zum Trotz hat DFB-Star Toni Kroos seinen Verbleib bei Real Madrid angedeutet. Dass er bei Real-Präsident Florentino Pérez in Ungnade gefallen sein soll, ist offenbar falsch.

"Natürlich bin ich sehr glücklich seitdem ich hier bin", sagte Kroos in einem am Freitag veröffentlichten Video der spanischen "AS". "Ich fühle mich zuhause und es gibt keinen Grund für mich, irgendwas zu ändern."

Damit machte der Mittelfeld-Star der Madrilenen klar, dass an den aktuellsten Transfergerüchten um seine Person offenbar nichts dran ist. Das Portal "Don Balon" hatte kürzlich berichtet, Kroos sei bei Präsident Florentino Pérez in Ungnade gefallen und solle verkauft werden.

Dass Kroos, der bei Real bis 2022 unter Vertrag steht, und Präsident Pérez über Kreuz liegen, scheint angesichts der Aussagen des deutschen Nationalspielers aber mehr als unwahrscheinlich.

Nichtsdestotrotz steckt Real in der heimischen Liga noch immer in einer Krise. Die Königlichen stehen lediglich auf dem sechsten Platz, sechs Punkte hinter Tabellenführer Sevilla. In der Champions League lief es dafür besser. Unter der Woche besiegte Real die AS Roma mit 2:0 und steht sicher im Achtelfinale. Die Jagd nach dem vierten Titel in Folge geht weiter.

Kroos schaut fünftem Champions-League-Titel entgegen

Stratege Kroos holte nach seinem Wechsel aus München, wo er den Henkelpott einmal gewann, bereits drei Champions-League-Trophäen in Folge mit Real. "Ich fühlte mich gut, weil ich eine erfolgreiche Zeit in München hatte", sagte Kroos. "Als ich hier ankam, sagte ich: 'Mein Gefühl ist, dass dieser Klub noch ein Stück größer ist.' Der Erfolg der letzten Jahre hat das ein wenig gezeigt."

Kroos erklärte, er wolle immer Titel gewinnen. Deswegen denkt er auch trotz der aktuell schwachen Form Reals an einen möglichen weiteren Champions-League-Titel. "Ich schaue meinem fünften Titel entgegen - und weiteren", sagte der 28-Jährige mit einem Augenzwinkern.