Pizarro glaubt an baldiges Ende der Bayern-Krise

Claudio Pizarro traf in dieser Bundesliga-Saison bislang zweimal für Werder

Für Claudio Pizarro ist der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München auf einem guten Weg aus seiner sportlichen Krise.

"Sie haben im Moment eine schwierige Phase, aber die vergeht auch wieder. Ich bin überzeugt, dass sie es wieder aus dem Tief heraus schaffen", sagte der Bremer Torjäger dem Nachrichtenportal "t-online.de" vor dem Bundesliga-Gastspiel seines Ex-Klubs am Samstag im Weserstadion.

Der Kampf um die Meisterschaft ist laut des 40-Jährigen noch nicht entschieden: "Es ist noch lange Zeit in der Saison. Und bei Dortmund läuft aktuell alles nach Maß, aber auch da muss man schauen, ob das so bleibt."

Claudio Pizarro glaubt weiter an Europa-Teilnahme mit Werder Bremen

Im Gegensatz zum BVB läuft bei seinem neuen Arbeitgeber aktuell nicht alles rund, aus den letzten vier Begegnungen holte der SV Werder nur einen Punkt. Doch auch da ist der Peruaner von einer Trendwende überzeugt: "Momentan sind wir in einer kleinen Schwächephase. Aber wir wollen weiterhin international spielen in der nächsten Saison."

Um in den kommenden Wochen wieder erfolgreicher zu sein, habe das Team hart an sich gearbeitet: "Wir haben viel Zeit im Videoraum verbracht und verstanden, dass wir auf dem Platz einfach wieder mehr aufpassen müssen."

Eine mögliche Fortsetzung seiner Karriere über die laufende Spielzeit heraus ließ sich der Angreifer währenddessen weiter offen: "Es ist einfach schwer für mich, da momentan etwas Genaues zu sagen", so der Routinier: "Zu Saisonbeginn habe ich angekündigt, dass das mein letztes Jahr wird. In meinem Kopf habe ich mich darauf eingestellt, es muss also etwas Besonderes passieren, dass ich mich da noch mal umstelle."