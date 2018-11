Nach Eskapaden: Vidal wird zum Mentor für Dembélé

Arturo Vidal (l.) will Ousmane Dembélé (r.) unter die Arme greifen

Der frühere BVB-Angreifer Ousmane Dembélé hofft nach den unruhigen Wochen beim FC Barcelona wieder in die Spur zu kommen. Helfen soll dem jungen Fußball-Weltmeister nun Routinier Arturo Vidal.

"Manchmal wird mehr über das Geschehen abseits des Platzes geredet als über die eigentlichen Leistungen", führte der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler auf der Pressekonferenz der Katalanen nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegen PSV Eindhoven aus. Vor allem im Fall Ousmane Dembélé sei dies der Fall.

Vidal habe kein Problem, dem zehn Jahre jüngeren Kollegen unter die Arme zu greifen. "Wir helfen ihm viel", beteuerte der Chilene. Dembélé solle nun zu neuem Selbstvertrauen kommen und sich auf sein fußballerisches Talent konzentrieren können.

Dabei hilft der Routinier auch auf dem Platz: Gegen die PSV gab er dem Flügelspieler immer wieder Anweisungen und Ratschläge. Dembélé, zusammen mit Vidal in der Startfelf, zahlte mit einer Vorlage zum 1:0 durch Lionel Messi das Vertrauen des Trainers Ernesto Valverde zurück. Weitere Einsätze in der Anfangsformation dürften nun wieder folgen.

Wechselgerüchte um Ousmane Dembélé

Unterstützung widerfuhr Dembélé öffentlich zuletzt auch von Teamkollege Sergio Busquets. "Ousmane ist ein guter Junge, der aus dem Ausland zu uns gekommen ist und sich noch anpassen muss."

Nach einem ordentlichen Saisonstart geriet Ousmane Dembélé in den vergangenen Wochen immer wieder in die Negativschlagzeilen. So verschlief der einstige Streikprofi beispielsweise das Barca-Training und mogelte sich mit einer vorgetäuschten Erkrankung zunächst aus der Affäre.

Allerdings kam kurz darauf an die Öffentlichkeit, dass Dembélé in der Nacht zuvor mit Freunden Videospiele zockte und das Training schlichtweg verschlief. Daraufhin mehrten sich die Gerüchte, dass sich der Rekordabgang des BVB schon im Winter nach einem neuen Klub umschauen müsse.

Neben einem Wechsel in die Premier League zum FC Liverpool war zuletzt auch ein Umzug nach Paris im Gespräch. Dembélé soll die Klubverantwortlichen bereits um eine Freigabe gebeten haben.