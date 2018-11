DFL weitet strategischen Fokus auf Indien aus

Die DFL kooperiert nun mit Indien

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist eine strategische Partnerschaft zur Markenentwicklung und zur Förderung des Fußballsports in Indien eingegangen. Neuer Partner ist IMG Reliance.

"Durch die Kooperation soll die Bekanntheit im Land gemeinsam mit den Klubs weiter gesteigert und die Faszination Bundesliga lokal erlebbar gemacht werden", teilte die DFL am Freitag mit.

Unter anderem sind Freundschaftsspiele gegen indische Mannschaften, Spielübertragungen, Fan-Parks und Besuche früherer sowie aktueller Starspieler geplant. Den Auftakt macht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der zwischen dem 4. und dem 6. Dezember in Kochi und Mumbai Spiele der Indischen Super League besuchen und Nachwuchsprogramme besichtigen wird.

Im Oktober 2018 hatte die DFL bereits eine Repräsentanz für den amerikanischen Kontinent in New York eröffnet. 2012 war ein Büro in Singapur eröffnet worden, somit war die Bundesliga als erste europäische Liga überhaupt mit einer Repräsentanz in Asien vertreten. Alle Auslands-Dependancen werden von der DFL-Tochterfirma Bundesliga International betrieben.