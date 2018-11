"Stillstehen gegen Stillstand": Protest der Drittligisten

Münster-Trainer Marco Antwerpen macht mit seiner Mannschaft bei der Protestaktion mit

"Stillstehen gegen den Stillstand": Die Klubs der 3. Fußball-Liga machen am 17. Spieltag mit einer Protestaktion auf sich aufmerksam.

So wollen die 20 Mannschaften am 17. Spieltag der 3. Liga "geschlossen ein Zeichen gegen die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes zur Aufstiegsregelung" setzen.

Unter dem Motto "Stillstehen gegen den Stillstand" werden alle Mannschaften nach dem Anpfiff der zehn Partien an diesem Wochenende für eine Minute die Füße stillhalten. Drittligist Preußen Münster kündigte das Vorhaben am Freitagmittag an.

"Ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der 3. Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit: Stopp! So geht es nicht weiter", erklärten die Vereine der Meldung zufolge geschlossen. Die Forderung: Eine "schnellstmögliche Rückkehr zu drei Absteigern und eine alternativlose Erhaltung der Eingleisigkeit der 3. Liga."