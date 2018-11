Fix! Jens Keller wird neuer Ingolstadt-Trainer

Jens Keller wird neuer Trainer beim FC Ingolstadt

In den letzten Tagen kursierte der Name bereits in den Medien, nun ist es offiziell: Jens Keller ist neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt.

Wie die Schanzer bestätigten, erhält der ehemalige Coach von Union Berlin und dem FC Schalke einen Vertrag bis Sommer 2019. "Wir sind nach den gemeinsamen Gesprächen zur Überzeugung gekommen, dass unsere Mannschaft unter Jens Keller wieder in die Spur findet und erfolgreich punkten wird", äußerte sich FCI-Geschäftsführer Harald Gärtner auf der Vereinswebsite: "Wir sind froh, nun Klarheit zu haben, jeder weiß somit, wie es nach der Partie weitergeht."

Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga hatte sich am 26. Oktober von Alexander Nouri getrennt, der erst im September das Amt von Stefan Leitl übernommen hatte.

Im kommenden Heimspiel gegen den Hamburger SV wird aber noch einmal Interimstrainer Roberto Pätzold an der Seitenlinie stehen. Am Sonntag soll der 48-jährige Keller vorgestellt werden.