Alexander Isak bleibt wohl beim BVB

Alexander Isak kommt beim BVB nur selten zum Einsatz

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kommt Alexander Isak aktuell nicht zum Zug. Deshalb wurde zuletzt immer wieder über einen Abgang des 19-Jährigen spekuliert. Nun hat sein Berater Moses Ssewankambo jedoch einen Verbleib in Aussicht gestellt.

"Wenn er im Januar wechseln sollte, wird das zusammen mit dem Verein diskutiert und geplant - wahrscheinlich wird er aber nicht wechseln", verriet Ssewankambo gegenüber "Spox". In dieser Saison wurde sein Schützling bislang nur im Regionalliga-Team aufgestellt.

Ein "ernsthaftes Gespräch" zwischen ihm und BVB-Trainer Lucien Favre habe es bislang noch nicht gegeben. "Das heißt aber nicht, dass es nicht noch passieren wird. Alexander Isak glaubt weiterhin, dass Dortmund der richtige Ort für ihn ist. Er ist erst 19, es liegt noch viel Zeit vor ihm", machte der Berater gleichzeitig deutlich.

Isak-Berater widerspricht Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel

2017 wechselte der Angreifer für rund neun Millionen Euro vom AIK Solna zum Revierklub. Strippenzieher hinter dem Deal soll der damalige Chefscout Sven Mislintat gewesen sein. Jedenfalls behauptete Ex-Coach Thomas Tuchel nach der Verpflichtung kritisch: "Ich kannte den Spieler nicht. Es ist alles sehr schnell entschieden worden."

Allerdings entspricht dies nicht der Wahrheit, so Ssewankambo nun: "Die Wahl, sich zwischen mehreren Klubs für Dortmund zu entscheiden, kam von Alexander und seinem Umfeld - auf der Basis mehrerer Gespräche mit dem BVB und der Information, dass der Verein sehr gut mit jungen Spielern arbeitet und ihnen eine Chance gibt. Trainer Tuchel wusste von allem Bescheid."

Isaks Vertrag ist bei den Schwarz-Gelben noch bis 2022 datiert. Zuletzt wurde der Angreifer mit einem Wechsel in seine Heimat Schweden in Verbindung gebracht. Auch ein Abschied in Richtung Spanien wurde in den Medien bereits diskutiert.