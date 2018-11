Retsos wird Bayer Leverkusen länger fehlen

Retsos fehlt Heiko Herrlich erneut mehrere Wochen

Das Verletzungspech bleibt Panagiotis Retsos vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen treu.

Der griechische Nationalspieler zog sich beim 1:1 in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad am Donnerstag eine Verletzung in der rückseitigen linken Oberschenkelmuskulatur zu und wird den Rheinländern "längere Zeit" fehlen.

Für Retsos war die Begegnung gegen die Bulgaren das Saisondebüt. Zuvor war der 20-Jährige wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Oberschenkel monatelang ausgefallen.