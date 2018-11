Kahn? Kovac? Titel? Bayern-Bosse mit klaren Ansagen

Die Bayern-Bosse um Klub-Präsident Uli Hoeneß (2.v.l.)

Bayern München hat einmal mehr finanziell Rekorde aufgestellt. Das Geld soll in die Mannschaft investiert werden, zudem werden die Weichen in der Führung gestellt. Dabei spielt Oliver Kahn eine tragende Rolle.

Sportlich schwer angeschlagen, aber finanziell weiter das Maß der Dinge - und kämpferisch wie eh und je: Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat bei der Jahreshauptversammlung trotz schwerer Wochen eine glänzende Zukunft des deutschen Fußball-Rekordmeisters versprochen. Das berühmte Festgeldkonto für die im kommenden Sommer geplante Transferoffensive ist dafür prall gefüllt.

"Wir haben beschlossen, dass wir im nächsten Jahr im größeren Stile investieren werden, um die Mannschaft so zu verstärken, dass wir in der Lage sind, jedem Gegner in der Bundesliga und international Paroli zu bieten. Ich verspreche, dass wir alles tun werden, dass es so kommt", rief Hoeneß den 1682 Mitgliedern am Freitagabend im Audi Dome zu - und erntete viel Applaus.

Erneuter Umsatzrekord beim FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 erneut einen Umsatzrekord in Höhe von 657,4 Millionen Euro. "Die ausgezeichnete finanzielle Lage lässt ausreichend Spielraum für Veränderungen im Kader", ergänzte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, "sie können uns vertrauen, dass wir das hinbekommen. Wir werden eine Mannschaft hinbekommen, die nicht nur um Titel mitspielt, sondern sie auch holt." Investitionen im Umfang von mindestens 200 Millionen Euro sind angeblich denkbar.

Wenn der Stellv. Vorstandsvorsitzende des #FCBayern, Jan-Christian Dreesen, spricht, dann geht es um die Finanzen. Und die sind erneut sehr erfreulich. #FCBJHV pic.twitter.com/SzPGEmtVF0 — FC Bayern München (@FCBayern) 30. November 2018

Der Jahresüberschuss nach Steuern lag insgesamt bei 29,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital der FC Bayern AG zum 30. Juni 2018 bezifferte der Klub auf 451,3 Millionen Euro, das Umlaufvermögen (Forderungen, Bank- und Kassenguthaben) auf 210,7 Millionen.

Oliver Kahn spielt in den Planungen "eine Rolle"

Doch nicht nur der in die Jahre gekommen Kader um die Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben soll runderneuert werden. Man werde "auch in der Führung die Weichen stellen", kündigte Hoeneß in seiner Rede an. Man rede aber von Nachfolgern "in drei Jahren". Dabei spiele der bereits seit Wochen gehandelte Ex-Torwart Oliver Kahn "eine Rolle", räumte er erstmals ein. Das sei aber "kein Thema für heute und für morgen, sondern für die nächsten sechs bis zwölf Monate. Wir werden uns an den Spekulationen die nächste Zeit nicht beteiligen."

Zur Zukunft von Rummenigge, dessen Vertrag Ende 2019 ausläuft, erwartet Hoeneß eine Entscheidung bis Weihnachten. "Ich gehe davon aus, dass er nochmal für zwei Jahre verlängert, und darüber würde ich mich sehr freuen", sagte der Präsident. Dessen eigene Amtszeit endet ebenfalls 2019, doch eine erneute Wiederwahl gilt nach jetztigem Stand als wahrscheinlich.

"Karl-Heinz #Rummenigge wird noch vor Weihnachten entscheiden, ob er seinen Vertrag nochmal um 2 Jahre verlängern wird. Ich würde das sehr begrüßen." #Hoeneß #FCBJHV #MiaSanMia pic.twitter.com/hHr3N1M7IU — FC Bayern München (@FCBayern) 30. November 2018

Ob Niko Kovac bis Weihnachten noch Trainer in München sein darf, ist dagegen offen - auch wenn es der Wunsch sei, "dass Niko noch lange Zeit Trainer beim FC Bayern ist", sagte Rummenigge: "Ich sehe einen Niko Kovac, der kämpft und bereit ist, Dinge zu verändern und der aus gewissen Entwicklungen Konsequenzen zieht."

Rückendeckung für Cheftrainer Niko Kovac

Er sei ein "sehr guter Trainer, der eine Chance verdient hat", ergänzte Hoeneß und sprach vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) bei Werder Bremen nach intensiven Gesprächen "von einem Schulterschluss zwischen Mannschaft und Trainer". Deshalb könne man "darauf hoffen, dass diese Saison noch eine ganz gute werden kann".

Finanziell war 2017/18 eine sehr gute: Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb bezifferten die Bayern auf 172,7 Millionen Euro, dazu kamen 189,4 Millionen aus Sponsoring und Marketing sowie 107,8 Millionen Einnahmen aus medialer Vermarktung.

Den Gesamtpersonalaufwand für alle Angestellten der AG belief sich auf 302,5 Millionen. Seit der Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in die FC Bayern München AG im Jahr 2002 sind die Einnahmen laut Klubangaben um 355 (!) Prozent von 176 Millionen auf über 600 Millionen Euro gestiegen.